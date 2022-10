"Iar încep să plâng" Gina Pistol nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Ce i s-a întâmplat în timpul filmărilor: "Nu credeam că o să îmi revin"

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Gina Pistol are o legătură strânsă cu cei care o urmăresc în mediul online. Nu de puține ori a împărtășit cu cei de acasă momente personale, din viața de familie sau legate de carieră.

Așa s-a întâmplat și acum. Iubita lui Smiley a publicat recent, pe rețelele de socializare, un filmuleț în care le-a dezvăluit fanilor ce i s-a întâmplat de curând, pe platourile de filmare.

Citeste si: Smiley a vorbit în direct despre reproșurile Ginei Pistol! Schimbarea anunțată de artist: „Aveam cu totul altă viață”

Gina Pistol: "Am plâns într-o zi, nu credeam că o să îmi revin"

Gina Pistol le-a făcut o confesiune celor de acasă. Iubita lui Smiley le-a dezvăluit urmăritorilor că în ultima perioadă a trecut prin mai multe momente dificile, cu urcușuri și coborâșuri, care au făcut-o să nu fie atât de mulțumită de viața pe care o are. Totul s-a schimbat, însă, când a ascultat poveștile de viață ale concurenților prezenți în show-ul culinar pe care îl moderează.

Prezentatoarea TV a fost atât de impresionată de cele auzite, încât nu și-a mai putut stăpâni lacrimile: "Lipsesc din viața mea pentru că filmăm intens. Mi-e dor de fiică-mea, de Andrei. Dar la ce povești am auzit aici...Am plâns într-o zi, nu credeam că o să îmi revin. Cred că toți avem momente când nu suntem mulțumiți de viața pe care o avem, vrem mai mult sau ne trezim într-o fugă continuă către ceva. Cred că toți avem momente când suntem down, up, down, up. Băi, dar după ce asculți povești de viață, realizezi că nu ai nevoie de nimic, decât de sănătate și de oamenii dragi aproape. Cumva Dumnezeu îți dă putere să treci peste tot. Hai că iar încep să plâng.", a povestit Gina Pistol, pe contul personal de Instagram.

Citeste si: Culiță Sterp, noi declarații despre cine i-a furat banii din seif. “I-am adus în casă.”- kfetele.ro

Citeste si: Vouchere sociale 2022. Când se virează a treia tranşă de 250 lei pentru alimente şi mese calde- bzi.ro

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

"Anul ăsta a fost ciudățel rău pentru mine"

De când a devenit mamă, viața Ginei Pistol s-a transformat total. Vedeta a trecut printr-o serie de schimbări, cu care încearcă încă să se obișnuiască. Iubita lui Smiley chiar recunoaște că uneori se simte copleșită de tot ceea ce se întâmplă în jurul ei: "Măi, nu știu ce se întâmplă, dar nu mai am energie și nu e doar energie din punct de vedere fizic, nu am energie psihic, nu știi cum e, nu reușesc să mă adun. Oricum sunt puțin mai bine în perioada asta, dar am avut așa o... nu știu ce s-a întâmplat, anul ăsta a fost ciudățel rău pentru mine. (…)

Citeste si: Gina Pistol și-a etalat corpul în lenjerie intimă la un an și jumătate după ce a născut. Cum arată prezentatoarea TV în prezent

Nu știu dacă ați înțeles ceva din tot ce am vorbit eu până acum, din discursul meu, în capul meu are o logică, mai am discursuri din astea pe care le țin cu mine însămi, dar nu știu ce am avut, a fost o perioadă ciudățică așa, de aceea nici nu am făcut postări pe Instagram, pentru că pur și simplu nu am avut energie. Toată viața asta de om mare mă consumă enorm și de când am devenit mamă parcă nu mai am timp de nimic altceva. Adică tot timpul fac cumpărături, mă ocup de casă, gătesc, stau și eu cu copilul. Avem o doamnă care ne ajută, doar că atunci când vine la noi să ne ajute fug repede, e o traumă pe care eu trebuie să o lucrez la mine.", a povestit Gina Pistol, în mediul online.

Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]