Iarna-i mai ceva ca vara! Ele sunt vedetele care au cheltuit o avere pe vacanțe de lux și au mers direct în țările calde | EXCLUSIV

Vedetele autohtone au luat cu asalt destinații precum Maldive, Thailanda, Bali sau Indonezi ori Dubai, acolo unde se bucură de soare, de plajă și de o vacanță pe merit.

În ianuarie se vede cine o duce bine! Țările calde au fost luate cu asalat de artiștii români și se vede că soarele le priește. Pare luna vacanțelor romantice, chiar înainte de Ziuda îndrăgostiților, căci unele dintre cele mai urmărite cupluri autohtone se bucură din plin.

Alexia Eram și Mario Fresh, Mira și Levi, Armin Nicoară și Claudia Puican sau Alex Bodi și Ema Uta sunt doar câțiva dintre artiștii care au decis să meargă anul acesta în vacanță în luna ianuarie.

Alexia Eram și Mario Fresh, vacanță de lux în Bali

Alexia Eram și Mario Fresch se bucură de o vacanță prelungită în Bali. Cuplul va petrece acolo o lună, timp în care vizitează cele mai frumoase plaje și se bucură de cele mai bune preparate culinare.

Fiica Andreei Esca și artistul au decis să facă un concediu prelungit și se bucură de timpul petrecut împreună. La câteva zile, își schimbă cazările tocmai pentru a putea explora cât mai mult și mai bine insula, iar veștile cu privire la prețuri sunt chiar bune.

Cazare în Bali, din informațiile jurnaliștilor WOWbiz.ro, variază între 2.000 și 3.000 de lei la hoteluri de lux. Prețul biletelor de avion în schimb este ceva mai piperat și pornește de la 1.000 de euro de persoană.

Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]

Georgiana Lobonț și familia, concediu de vis în Maldive

Georgiana Lobonț și-a luat familia și a plecat în Maldive, acolo unde își vor petrece concediul și unde li se vor alătura și finii Armin Nicoară și Claudia Puican.

Îndrăgita cântăreață a ales un resort superb, unde s-a cazat într-o vilă ce iese direct pe plajă. Vedeta știe foarte bine cât de important este decorul și la poze, căci tot peisajul este numai bun pentru Instagram.

"Am muncit mult și vacanța aceasta în Maldive am așteptat-o cu mare drag. Abia așteptăm să ne relaxăm la soare și să ne bucurăm de timpul liber. Ne mai trebuie și timp liber după atât de multă muncă. Vom merge cu toată familia, am ales Maldive pentru că mereu ne-am dorit să ajungem aici și nici nu visam", a mărturisit recent Georgiana Lobonț, în exclusivitate.

Georgiana Lobonț [Sursa foto: Instagram]

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt în Dubai

Armin Nicoară și Claudia Puican se bucură și ei de concediul de după sărbători. Cei doi soți știu cât este de importantă relaxarea așa că și-au început vacanța de iarnă în Dubai, acolo unde au cumpărat în trecut și un apartament ce așteaptă să fie gata.

De aici, Armin și Claudia urmează să plece în Maldive, acolo unde se vor întâlnii cu nașii lor. La hotelul la care au ales să stea în Emirate prețurile nu sunt deloc mici. Costul unei camere, pe noapte, pornește de la 1.500 de euro, însă este amplasat chiar la malul mării.

Armin Nicoară și Claudia Puican [Sursa foto: Instagram]

Delia și soțul ei, vacanță de iarnă ca în fiecare an

Pentru Delia, vacanțele din timpul iernii sunt deja o normalitate. Artista știe foarte bine ce își dorește și atunci când era iarnă în România, ea alege să plece într-o vacanță în țările calde.

Vedeta a mers alături de soțul ei în Thailanda, iar aici vizitează unele dintre cele mai frumoase locuri așa cum face mereu când merge în concediu.

Plimbările cu bicicleta în pădure sau traseele cu barca în apele albastre sunt doar câteva dintre activitățile pe care cei doi au ales să le facă. Costul unei vacanțe în Thailanda nu este nici el piperat, însă biletele de avion adaugă o sumă fabuloasă la prețul final pe care turiștii sunt nevoiți să îl plătească.

Alex Bodi și Ema Uta, vacanță în Maldive

Maldive pare să fie una dintre destinațiile de vacanță preferate de români. Alex Bodi și Ema Uta au plecat de la sky și au dat frigul din Alpi pe căldura și briza din Maldive.

Așa cum ne-au obișnuit deja, cei doi au ales o destinație de lux, la care mulți români doar visează. Prețurile sunt și ele pe măsură, căci o vilă în apă pornește de la 7.000 de euro pe noapte.

Alex Bodi [Sursa foto: Instagram]

Mira și Levi, aventuri în Indonezia

Mira și Levi și-au făcut publică relația în urmă cu un an, iar de atunci sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Artista a plecat într-un concediu fabulos alături de iubitul ei, imediat ce la noi în țară a venit frigul.

Cei doi se bucură de o vacanță în Bali, acolo unde au parte de adevărate aventuri. Călătoresc și vizitează insula în lung și în lat, iar printre activitățile lor preferate se numără și plimbatul cu elefanții.

Mira și Levi [Sursa foto: Instagram]