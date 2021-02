Iasmina Halas, anunț șocant după ce s-a despărțit de iubit! Blondina se căsătorește: „Îmi place să trăiesc la maxim”

In articol:

Iamsina Halas și Alin, sportivul din Timișoara, s-au despărțit după o perioadă în care păreau mai îndrăgostiți decâr oricând. Blondina l-a acuzat pe fostul ei iubit că ar fi jucat la mai multe capete și a lăsat-o cu inima frântă. Vedeta a luat pe toată lumea în surprindere că ultimele sale dezvăluiri.

Ea are planuri mari pentru anul 2021. Mia exact, Iasmina Halis vrea să se căsătorească.

Deși momentan este despărțită de către fostul iubit și nu a anunțat că și-ar fi găsit deja pe altcineva, Iasmina Halas vrea să îmbrace rochia de mireasă în acest an. Întrebată de internauți când urmează să facă nuntă, vedeta a răspuns că: „Anul ăsta”. Diva le-a mărturisit fanilor ei de pe Instagram că iubește cu patos, motiv pentur care trece mereu de la o stare la alta. „Îmi place să trăiesc totul la maxim”, a mărturisit blondina.

Iasmina Halas și Alin, sportivul timișorean [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

Iamsina Halas regretă că l-a arătat lumii pe fostul ei iubit

Unul dintre motivele pentru care relația cu Alin n-a funcționat a fost că și-a făcut relația publică, susține Iasmina Halas. Blondina a mărturisit că fostul ei iubit le-ar fi dat mesaje

și altor femei, lucru care a dezamăgit-o foarte tare.

Citeste si: Iasmina Halas, ironii crunte pentru Cosmin Isăilă! Ce i-a răspuns, public, după ce a fost întrebată despre infidelitate

„Nici nu știu ce pot să mai spun. În momentul de față nu sunt bine. În continuare îmi doresc un viitor cu el, dar cred că cea mai mare greșeală a fost faptul că l-am arătat lumii. Ideea este că între noi este o iubire foarte mare și nu reușim să ne desprinden. Nu, nu suntem împreună. Nu este o despărțire finală, la noi au mai fost despărțiri, eu nu am renunțat la el.

Este puțin mai gravă pentru că de momentul de față el nu este cu mine, noi eram non stop împreună. În relația noastră au intervenit foarte multe persoane și ineviabil am ajuns să ne certăm. Stăteam în pat cu el și primeam de pe conturi false mesaje că el le dădea și altora mesaje. Clar de la femei am primit acele mesaje, pentru că foștii mei iubiți sunt bine, stau departe, mă respectă”, a declarat blonda pentru post de televiziune.