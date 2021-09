Iasmina Halas este noua concurentă de la Puterea Dragostei! Cu ce gânduri a intrat în competiție fosta soție a lui Cristian Daminuță : ”Am ieșit dintr-o relație”

In articol:

Iasmina Halas este noua concurentă din emisiunea Puterea Dragostei! Vedeta urmează să-și facă apariția în ediția de astăzi, iar cel pe care-l ia la dans este chiar Radu. Blondina a mărturisit și cu ce gânduri a intrat în emisiunea fenomen de la Kanal D, ținând cont că a ieșit, de curând, dintr-o relație amoroasă.

Iasmina Halas[Sursa foto: Captură KANAL D]

” Am iesit dintr-o relatie si vreau sa trec peste aici, pentru ca acasa nu aveam nicio sansa”, a spus Iasmina, la scurt timp după ce a intrat în casa Puterea Dragostei.

Radu si Iasmina Halas[Sursa foto: Captură KANAL D]

Iasmina Halas a intrat la Puterea Dragostei pentru a-l uita pe fostul iubit

Iasmina Halas s-a iubit pentru ceva timp cu Alin, un sportiv din Timișoara. Unul dintre motivele pentru care relația cu Alin n-a funcționat a fost că și-a făcut relația publică, a susținut Iasmina Halas. Blondina a mărturisit că fostul ei iubit le-ar fi dat mesaje și altor femei, lucru care a dezamăgit-o foarte tare.

„ Nici nu știu ce pot să mai spun. În momentul de față nu sunt bine. În continuare îmi doresc un viitor cu el, dar cred că cea mai mare greșeală a fost faptul că l-am arătat lumii. Ideea este că între noi este o iubire foarte mare și nu reușim să ne desprinden.

Nu, nu suntem împreună. Nu este o despărțire finală, la noi au mai fost despărțiri, eu nu am renunțat la el. Este puțin mai gravă pentru că de momentul de față el nu este cu mine, noi eram non stop împreună. În relația noastră au intervenit foarte multe persoane și ineviabil am ajuns să ne certăm.

Stăteam în pat cu el și primeam de pe conturi false mesaje că el le dădea și altora mesaje. Clar de la femei am primit acele mesaje, pentru că foștii mei iubiți sunt bine, stau departe, mă respectă”, a declarat blonda pentru post de televiziune, acum ceva timp.

Iasmina Halas si Alin, fostul iubit al ei[Sursa foto: Instagram]