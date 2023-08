Iasmina Halas, în scandal cu Jador! Ce s-a întâmplat între cei doi: „El era împreună cu Georgiana” | EXCLUSIV

In articol:

Iasmina Halas a vorbit, în sfârșit, despre conflictul dintre ea și Jador, din urmă cu câțiva ani. Prezentă în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, frumoasa blondă a dezvăluit că între ea și Jador este o antipatie reciprocă veche, din anul 2019.

Totul a pornit de la o ieșire în oraș cu mai mulți concurenți de la Puterea dragostei din primul sezon, în urma căreia Jador i-a atras atenția lui Bogdan Mocanu că Iasmina și-ar fi dorit să intre în emisiune, să își facă reclamă pe spatele lui. Ea declară că era deja foarte cunoscută în mediile mondene în urma relației cu fotbalistul Cristian Daminuță, pe atunci jucător la Inter Milano. Iasmina a dat declarații dure și despre relația cu fostul iubit, una în care a existat agresivitate fizică, despre șocul prin care a trecut când a văzut-o pe Dana Roba în stare critică, iar la final, a spus și ce crede despre None și Iancu Sterp.

Iasmina Halas, adevărul despre cearta cu Jador

Iasmina Halas a dezvăluit că între ea și Jador există o tensiune nerezolvată de ceva timp. Blondina a fost sinceră și a povestit de la ce a luat naștere conflictul lor și ce o deranjează la artist.

„Am avut un mini conflict cu Jador. În 2019, am avut întâlnire în Centrul Vechi, cu mai mulți concurenți din acel moment, în acel reality. Eu eram divorțată de fostul meu soț. La masă eram mai mulți, era Bogdan Mocanu, Hamude, Nicholas, Jador cu iubita lui din acel moment, Georgiana, deși el spunea că nu are. În acel moment, Jador i-a atras atenția lui Bogdan Mocanu să nu stea prea aproape de mine, să nu cumva să îmi fac reclamă pe spatele lui, în condițiile în care eu am apărut și apărusem cu vreo doi ani înainte, datorită fostului meu soț. O ă îmi asum mereu chestia asta, că eu am apărut datorită lui și nu datorită vreunui concurent sau vreunei emisiuni. Că după aceea am rămas în această sferă și am ajuns pe la alte emisiuni, e partea a doua. Atunci m-am enervat și am plecat de la masă. El fiind foarte dramatic în emisiune, iar eu văzând altceva, am avut un conflict. Cred că este o antipatie între mine și el, cu toate că nu am o problemă, îi ascult piesele, îmi plac, dar ca și persoană, Jador nu e genul meu.” , a declarat Iasmina Halas.

Iasmina Halas, regrete din fostele relații

Iasmina Halas recunoaște că a avut foarte multe de învățat din ultima relație.

Diva a traversat perioade cumplite, pline de lacrimi și dezamăgiri, fără să aibă puterea și curajul să își părăsească partenerul. Acum, regretă deciziile pe care nu le-a luat la timp.

"Am învățat că trebuie să plec la prima vorbă urâtă, că nu mai trebuie să accept nimic din partea nimănui, pentru că nu am de ce. Chiar dacă ar fi vorba de un copil la mijloc, nu ar trebui să stau într-o relație toxică. Agresivitate, înșelăciuni, minciuni – totul, pentru că le-am trăit pe toate și nu mai este cazul. Cu siguranță, în următoarea relație, când va fi ea pentru că nu mă grăbesc, nu o să mai accept nimic din tot ce am acceptat până acum o lună jumate", a explicat Iasmina Halas, la WOWnews.

