Iasmina Halas iubește din nouă și are gânduri serioase! Cine este iubitul misterios al modelului: „Nici pe Daminuță nu l-am iubit atât de mult”

Iasmina Halas s-a îndrăgostit! Cine este noul ei iubit [Sursa foto: Instagram]

Iasmina Halas și Cristian Daminuță s-au despărțit , în urmă cu aproximativ doi ani, în urma unei căsnici care a durat doar patru luni. Modelul a mai avut iubiți de când s-a încheiat fosta ei căsnicie, dar niciunul nu a făcut-o să se simtp așa cum o face actualul. Blondina a mărturisit că ea se iubește din nou cu un sportiv, mai exact un boxer, însă acesta nu vrea să apară în presa sau ca identitatea lui să fie aflată.

Cei doi sunt îmrpeună de aproximativ două săpămâni și își petrec tot timpul împreună. Fosta soție a lui Cristian Daminuță susține că ar accepta imediat dacă actualul iubit ar întreba-o dacă vrea să se căsătorească..

„Am relația pe care o așteptam de ceva timp. Iubitul meu nu e chiar persoană publica, dar se învârte prin anturaje de genul acesta. Nu cred că există bărbat mai frumos în televiziune decat el. Nu vreau să apară în presa ca să nu mi-l fure altele. Am încredere în el, nu e genul ăla la care să poată ajunge oricine. Ne cunoaștem de mult timp, dar n-am avut curajul să ne implicăm, până acum, într-o relație. Suntem împreună de două săptămâni și deja stăm zi și noapte împreună. La cât de îndrăgostită sunt de el și cât de fericită mă face, dacă m-ar cere de soție, aș accepta imediat. Eu cu băiatul acesta am cele mai serioase gânduri. Și îl vad si pe el că este destul de serios, nu cred că are chef de jocuri. E frumos din toate punctele de vedere”, a declarat Iasmina Halas.

Iasmina Halas trăiește o poveste de dragoste cu un sportiva[Sursa foto: Instagram]

Iasmina Halas, despre noul ei iubit: „Este singurul bărbat cu care vreau să apar după căsnicia cu Daminuță”

Iasmina Halas are gânduri foarte serioase cu noul ei iubit. Deși relația este încă la început, blondina s-a arătat îndrăgostită până peste cap de sportiv. Ea susține că îl iubește mai mult decât pe fostul soț și este singurul bărbat cu care vrea să se afișeze.

„Este singurul bărbat cu care vreau să apar după căsnicia cu Daminuță. Asta pentru că e bărbatul pe care-l iubesc cel mai mult, nici pe Daminuță nu l-am iubit atât de mult. Asta nu înseamnă că nu l-am iubit. A fost soțul meu si am avut ce să învăț de la el, am crescut alături de el. Și chiar mă bucur că acum este fericit și că are o familie frumoasă”, a adăugat blondina.

