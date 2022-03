Iasmina Halas rupe tăcerea, după ce a fost acuzată că este într-o relație cu un bărbat însurat. Ce se întâmplă, de fapt, în viața ei: „Nimeni nu credea în relația mea”

In articol:

Iasmina Halas a fost una dintre concurentele sezonului patru „Puterea dragostei”. A intrat în show-ul matrimonial de pe Kanal D cu gândul de a-și găsi alesul inimii și a-și întemeia o familie, dar se pare că norocul nu a fost de partea ei.

De-a lungul emisiunii TV a fost implicată într-o relație, dar aceasta s-a încheiat imediat după întoarcerea concurenților în România.

Totuși, diverse zvonurile legate de viața ei amoroasă au apărut la scurt timp le de încheiera concursului. Aceasta a fost „acuzată” că ar forma un cuplu cu un bărbat însurat și cu copii acasă. După ce a tăcut și a „încasat” astfel de vorbe grele, Iasmina Halas s-a decis să spună adevărul!

Iasmina Halas, adevărul despre presupusa relația cu un bărbat însurat

Fosta concurentă de la „Puterea dragostei” este complet amuzată de toată situația creată, ba chiar spune că atunci când a anunțat relația cu un bprbat care avea un copil, nimeni nu a crezut-o. Cât despre așa-zisa relație actuală, Iasmina Halas spune că nu există! Blondina a mai adăgat faptul că la momentul actual nu este în vreo relație, iar pentru o bună bucată de timp intenționează să rămână singură pentru a-și pune gândurile în ordine.

„Mi se pare amuzant că, până acum, când mi-am asumat o relație cu un bărbat care, într-adevăr, a avut un copil, nimeni nu mai credea în ea, nimeni nu credea în relația mea. Iar în momentul acesta, când sunt singură, chiar singură din toate punctele de vere, tot se mai trezește câte un amețit să comenteze, să își dea cu părerea. Am decis să îmi iau o perioadă de timp doar pentru mine, fără o persoană veche sau nouă”, a declarat Iasmina Halas la un post de televiziune.

Iasmina Halas și Mihai s-au despărțit imediat după ce s-a terminat sezonul 4 „Puterea dragostei”

După ce s-a încheiat emisiunea și au fost anunțați câștigătorii, fosta concurentă a dezvăluit că ea și Mihai s-au despărțit, ba mai mult, aceasta a povestit și că fostul ei iubit s-a sărutat în fața tuturor cu Daniela .

„Mi s-ar fi părut normal să vin cu Mihai să lămurim situația, doar că el este destul de afectat pentru faptul că nu a câștigat și pe lângă toate acestea, relația noastră s-a încheiat în momentul în care am plecat din Turcia, am încheiat orice legătură, tocmai de aceea nu ne-au văzut susținătorii împreună. Eu nu am vrut să spun nimic pentru a nu influența voturile. Tocmai de aceea am ținut ascuns faptul că în avion, la întoarcere, Mihai s-a sărutat cu Daniela, de față cu ceilalți concurenți. Ea mi-a spus ceva, dar nu am luat-o în serios, până să îmi spună și restul concurenților", a declarat Iasmina, în exclusivitate, în platoul WOWbiz.ro. Citește mai mult pe acest subiect AICI.