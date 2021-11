Iasmina Halas, surprinsă cu fostul iubit, Alin, la Sibiu. DOVADA că cei doi petrec timp împreună a fost observată imediat de fani

In articol:

Iasmina Halas și Mihai Florea s-au cunoscut în casa Puterea Dragostei și au decis să formeze un cuplu. Numai că, cei doi au pus punct relației în luna octombrie, după ce Mihai a acuzat-o pe frumoasa blondină de infidelitate.

Iasmina Halas, despre motivul real pentru care s-a despărțit de Mihai Florea

Iasmina Halas, fosta concurentă "Puterea dragostei" [Sursa foto: Instagram]

Deși Mihai a acuzat-o că și-ar fi vizitat fostul iubit, pe Alin, la Timișoara, Iasmina Halas a negat că fostul iubit ar fi motivul despărțirii de Mihai. A explicat în exclusivitate în exclusivitate pentru emisiunea „Totul despre Puterea dragostei” ce a dus la ruptura dintre ei.

„Nu vreau să îl acuz pe Mihai, dar după ce m-am întors din emisiune am stat două zile la Timișoara, după care am fost la părinții mei, care stau la 100 de kilometri de Timișoara, apoi am plecat la sora mea, la Milano. Clar nu aveam cum să parchez în fața fostului iubit.

Dar, dacă aș fi făcut asta, nu aș fi avut nicio problemă să recunosc.

După ce ne-am întors din emisiune, până să apara Gala în care am ieșit, Mihai mă tot bloca pe Instagram și i-am spus să înceteze pentru că susținătorii își pot da seama.

Din moment ce ai apărut într-o emisiune ai devenit persoană publică. Încetează să mai faci lucruri de genul ăsta, până să putem să vorbim. Dar el este foarte încăpățânat. Dacă voiam să imi spun punctul de vedere, apucam să spun trei cuvinte, iar la al patrulea cuvânt primeam block.

Inclusiv în casă făcea același lucru. În episoade ne înțelegeam bine, în afara episoadelor ne certam mereu. Nu știam ce are de gând să facă în emisiune, dacă vine și se comportă frumos sau spune că noi nu ne înțelegem. Nu e suficient să ne potrivim fizic, pentru că sunt o grămadă de femei frumoase și o grămadă de bărbați frumoși, dar dacă nu suntem pe aceeași lungime de undă… Nu îmi poți impune să fiu altă persoană, pentru că din start ai pornit greșit.”, a dezvăluit blondina.

Dovada că Iasmina Halas și fostul iubit, Alin, petrec timp împreună

Captură trimisă pe adresa de pont [Sursa foto: Instagram]

Deși ea a negat că s-a întâlnit cu fostul iubit, Alin, fanii sunt mai vigilenți decât crede și au observat un detaliu interesant. Pe adresa de pont a venit un mail de la un fan, care a prezentat dovada că Iasmina și Alin petrec timp împreună.

Captură trimisă pe adresa de pont [Sursa foto: Instagram]

Cel mai probabil este un fan de-ai blondinei, care a urmărit pagina sa și a lui Alin de Instagram și a observat că cei doi s-au fotografiat, la Sibiu, în același loc, lângă mașina acestuia.