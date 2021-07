Iasmina Hill, mamă pentru a doua oară. Cum a reacționat milionarul Bradford Hill când a devenit din nou tătic:”Am plâns”

Iasmina Hills a devenit mămică pentru a doua oară [Sursa foto: Facebook] 14:41, iul 3, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Iasmina Hill, proaspătă mămică pentru a doua oară, a povestit cum a fost cea de-a doua experiență a nașterii. La câteva zile după fericitul eveniment, Iasmina Hill a intrat în direct la o emisiune tv. Surpriza a fost că, alături de tânăra mămică, s-a alăturat și soțul acesteia, milionarul Bradford Hill.

Cei doi au stat la povești despre familia lor, de acum în formula de patru.

Iasmina Hill a născut un băiețel perfect sănătos, pe care l-au numit David Milan. Tânăra mămică mai are un băiețel împreună cu americanul Bradford Hill, pe nume Michael. Milionarul, însă, este obișnuit cu rolul de tată, având mai mulți copii din fostele relații.

Cu toate acestea, Bradford Hill a declarat că a fost extrem de emoționat când l-a ținut prima dată în brațe pe micuțul David Milan.

“ Nașterea este cea mai minunată experiență. Sunt fericit că nu sunt eu cel care naște. A fost incredibil, atât de special. Am plâns. A fost foarte emoționant .” a declarat milionarul pentru emisiunea tv.

Iasmina Hill, mămică de băieți

Iasmina Hill a recunoscut că experiența nașterii fiului ei a fost de-a dreptul copleșitoare. Soția milionarului din America a mărturisit că se simte cu adevărat binecuvântată cu doi copii perfecți.

Iasmina Hill a mai adăugat că în momentul în care și-a ținut băiețelul la piept a plâns de bucurie.

“ Am plâns de vreo două ori. O dată pentru că mă gândeam că nu știu ce am făcut să am copii așa perfecți și o dată așa, nici nu știu. Au fost lacrimi de bucurie .” a spus emoționată proaspăta mămică.

Soția lui Bradford Hill a declarat că bebelușul este liniștit, iar ea o mămică relaxată. Experiența cu primul copil îi va fi de folos în perioada următoare, a mai adăugat Iasmina Hill.