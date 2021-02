Iasmina Hill urmează să devină mămică! Primele declarații: ”Suntem atât de recunoscători”

In articol:

Bucurie mare în familia Iasminei Hill! Tânăra urmează să devină pentru a doua oară mămică, anunțul fiind făcut chiar de ea pe pagina de Instagram, acolo unde a publicat și primele fotografii cu burtica de gravidă.

Blondina este în culmea fericirii! Iasmina mai are un băiețel, Michael James, care a împlinit doi ani luna trecută, pe 29 ianuarie. Cea de-a doua sarcină a reușit s-o țină ascunsă timp de câteva luni, până când a dat vestea cea mare!

Iasmina Hill este căsătorită cu Bradford Aaron Hill, administratorul Statuii Libertății. Iasmina și Bradford Aaron Hill se pregătesc să devină părinți a doua oară. Tânăra, în vârstă de 30 de ani, nu a dezvăluit dacă va avea fetiță sau băiețel.

Iasmina Hill și soțul ei[Sursa foto: Instagram]

Iasmina a dat vestea cea mare pe Instagram

Iasmina Hill a reușit să ascundă cea de-a doua sarcină, însă în urmă cu puțin timp a postat o fotografie cu burtica de gravdă. Tânăra a scris și un mesaj emoționat, alături de o fotografie de familie.

“ Familia noastră fericită devine mai mare, iar inimile noastre sunt atât de pline și noi suntem atât de recunoscători. #ÎnCurândVomFiPatru #FamilieFericită #Binecuvântată #vinebebelușul #fericită #vacanță #beavercreek #AnunțulSarcinii #AtâtDeFericită”, este mesajul scris de Iasmina Hill pe pagina ei de Instagram.

Cine este Iasmina Hill

Iasmina, o blondă provenită din Timișoara, este invidiată de toate femeile din mai multe motive: trăiește în America, în cea mai luxoasă zonă a New-York-ului și este măritată cu un multimilionar care o răsfață cum știe el mai bine.

Iasmina Hill [Sursa foto: Instagram]

Cu toate acestea, recunoaște frumoasa timișoreancă, la început lucrurile au fost mult mai dificile decât se credea. Astfel, a povestit Iasmina, când a ajuns în Statele Unite, problemele birocratice au făcut-o să fie la un pas să cedeze și să nu își mai urmărească visul american. ”Am venit cu programul Work&Travel. M-am întors cu un intership în Social media (nu aveau pe nimeni și chiar căutau, iar eu terminam un master în PR în România).

În timpul intership-ului (pe care l-a avut chiar pentru compania celui care avea să îi devină soț, n. red.) am aplicat pentru H1B, care ar fi fost o viză de 3 ani, dar nu am fost extrasă. Compania a aplicqat penbtru mine pentru Green Card, am fost foarte sceptică pentru că știam că va dura o veșnicie, așa că am aplicat la o școală – NYU. Nu am vrut la mai multe pentru că eram și între două lumi, stau în SUA, merg acasă...

Dar NYU avea top program în Master în PR și am intrat. După un an de NYU mi-a venit Green Card-ul! Nimeni nu se aștepta să vină așa repede, asta chiar a fost noroc! Și da, pe urmă, după încă un an, m-am măritat”, povestește Iasmina.

