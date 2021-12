Iată ce le-a adus Moș Nicolae vedetelor sărbătorite astăzi! Wowbiz.ro a aflat ce au primit în ghetuțe Culiță Sterp, Pepe și Nicoleta Luciu

In articol:

Vedete au avut parte de surprize când s-au trezit în această dimineață și au văzut cadourile lăsate de Moș Nicolae în ghetuțe.

Culiță Sterp: "Anul acesta, Moșul a fost cel mai darnic"

Wowbiz.ro a stat de vorbă cu Culiță Sterp, Pepe și Nicoleta Luciu, care sărbătoresc astăzi ziua onomastică. Pentru Culiță, cel mai frumos cadou al vieții sale l-a primit deja, fiul său fiind cea mai mare bucurie. Însă, Moșul i-a lăsat și alte surprize în ghetuțe. De cealaltă parte, Pepe nu a desfăcut încă darurile primite de la Moș Nicolae, pentru că așteaptă să se bucure împreună cu fetițele sale.

Culiță Sterp, alături de familie [Sursa foto: Instagram]

Culiță se simte împlinit de când a devenit tată. Pentru el, cea mai mare bucurie și cel mai frumos cadou pe care putea să-l primească este băiețelul lui. Artistul a povestit în exclusivitate pentru wowbiz.ro cum petrece astăzi, de Sfântul Nicolae.

"Anul acesta, Moșul a fost cel mai darnic cu mine.

E primul an în care nu mai sunt doar eu și cu familia mea, mai sunt încă doi membri, fiul meu și Karla, nepoțica mea. E cel mai frumos an de până acum. O să sărbătorim în familie mărită. Nu mai contează pentru mine lucrurile materiale, mi-a adus și niște haine Moșul. Nu încăpeau în ghete, dar am găsit niște plase cu haine. Nu mă încântă atât de mult, pe cât mă încântă familia noastră.Și de Moș Nicolae și de Moș Crăciun voi petrece în familie. Asta e cea mai mare bogăție pentru mine, băiatul meu și familia mea.", a povestit Culiță Sterp pentru wowbiz.ro.

Culiță Sterp poartă numele Sfântului Nicolae și astăzi, de ziua sa, merge cu daruri la toți cei dragi lui.

"Și eu am fost Moș Nicolae, pentru că-i port numele și am fost pe la toți. Merg să-i las ceva și mamei, fraților, Danielei, părinților ei, cumnaților. O să le duc fiecăruia câte ceva!", a mai spus Culiță.

Ce i-a adus Moș Nicolae lui Pepe și cum petrece de ziua sa onomastică

Pepe, alături de cele două fetițe ale sale [Sursa foto: Instagram]

Toți românii îl știu drept Pepe, însă îndrăgitul artist se numește Nicolae-Ionuț Pascu. Astăzi, de ziua sa onomastică, wowbiz.ro a stat de vorbă cu artistul și ne-a mărturisit cum petrecere sărbătorile și ce cadouri a primit.

"Stau cuminte acasă, nu fac petreceri cu invitați. Mă bucur de tot, pregătim sărbătorile de iarnă. Nu zic că am fost cuminte și nu mi-a adus Moșul nuielușă, dar încă nu am despachetat cadourile. Aștept să mă bucur odată cu fetițele."

Chiar și atunci când era copil, nu era interesat de cadouri și se bucura de magia sărbătorilor.

"Îmi doream la fel ca orice copil. Mai mult decât lucrurile materiale și costisitoare, mă interesa magia sărbătorilor, ca pe orice alt copil. Te bucuri și la o mandarină și la orice fel de cadou cât ar fi de micuț. Te bucuri când te trezești și vezi că îi pasă Moșului de tine."

Pentru Pepe Crăciunul înseamnă acasă și nu își face niciodată planuri, pentru că alege să petreacă alături de fetițele sale.

"În general de sărbători, mă refecr la Crăciun, eu nu am cântat nici când erau concertele cu duiumul. De data asta, cu siguranță, nu sunt concerte și chiar dacă ar fi fost, Crăciunul se face în familie. Cel puțin Ajunul Crăciunului și frumusețea dimineții de 25 nu o poate încloui niciun alt eveniment. nu se pune problema sa nu fiu acasa alaturi de copii. mai departe...sa vedem. Sunt multe oferte de revelion, dar nimic concret, asteptam ultimele reglementari. Deocamdată nu am niciun plan.", a mai spus Pepe.

Ce a primit Nicoleta Luciu în ghetuțe, nuielușă sau cadou?

Wowbiz.ro a găsit-o pe Nicoleta Luciu acasă. Bucuroasă de urările noastre, vedeta ne-a mărturisit că Moș Nicolae nu a uitat-o. În ghetuțe, Moșul i-a lăsat un cadou, nu nuielușă, semn că a fost cuminte.