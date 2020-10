Bianca Drăgușanu în urmă cu ceva timp, în platoul WowBiz

O prezență care nu trece neobservată, o mămică mândră și fericită dar și o creatoare de modă: Bianca Drăgușanu este cu siguranță o vedetă a showbiz-ului românesc despre care se crede că are o viață demnă de filme.

Aflăm, din păcate, că nu acesta este adevărul. Blondina a avut, deja de mulți ani, probleme cu iubiții. Fel de fel de bărbați și-au arătat comportamentul agresiv față de Bianca, mulți chiar ajungând să o bată.

Bianca Drăgușanu, declarații despre posibilele viloențe ale lui Cătălin Botezatu

Cu mult timp în urmă, Bianca Drăgușanu a format un cuplu cu faimosul creator de modă Cătălin Botezatu. Cei doi erau unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz, însă ulterior am aflat că aparent nu toate mergeau bine în relația lor.

"Mi-a dat două palme, m-a izbit de ușă și asta a fost tot", a explicat blonda, care avea să specifice faptul că ea este însă cea vinovată, în sensul că, pe de o parte îi declara iubirea lui Bote, pe de alta parte, se afișa în cluburi în compania lui Adi Cristea, încercând să stârnească gelozia creatorului de modă. Totuși, dezvăluirea nu a fost confirmată de Cătălin, care a avut o altă variantă, și anume că doar a împins-o, nicidecum că ar fi fost vorba despre violență domestică.

Alexandra Stan i-a dat curaj Biancăi Drăgușanu

Anul 2013 a fost marcat de dezvăluirile șocante făcute de Alexandra STan: artista a povestit prin ce chinuri a trecut în relația cu managerul ei care a agresat-o. Astfel, Bianca s-a simțit ușurată, alegând să o ia drept exemplu pe cântăreață și să vorbească public despre bătăile prin care a trecut.

“Starea Alexandrei am avut-o și eu acum câțiva ani. Mi-era rușine de ce pățeam, credeam că este vina mea. Abia acum am curajul să recunosc traumele prin care am trecut din cauza faptului că am iertat (…). Nu poți să fii atâat de agresiv cu un om care îți cere să te oprești. Eu am făcut greșeala să îmi retrag plângerea. Probabil va face și ea la fel. După o palmă pe care tu o ierți, va veni o altă bătaie. Nu am avut curajul să merg până la capăt și am retras plângerile. Am uitat durerea părinților mei. Mă consider vinovată că acum chinuie și alte fete. Știu că lovește și alte fete, alte iubite, din surse sigure.

Eram îndrăgostita de un bărbat. În primă fază, l-am iertat. Și-a permis să facă ce a făcut acest animal. Alexandra este un sfert din ce am fost eu. Am rămas cu probleme fizice. Trebuia să găsesc scuze pentru loviturile pe care le aveam. Problemele mele abia atunci au început. M-a lovit într-o zonă în care eu eram foarte sensibilă, la picior, unde eu aveam deja probleme. Mă răpea de pe stradă, mă sechestra. Mă ducea în pădure, mă bătea și îmi spunea: «Urlă! Urlă dacă vrei să urli» . Mi-era teamă că vor urma mama și sora mea. Este un dobitoc. Ar trebui închis și supus aceluiași tratament”, a declarat blondina, citată de Stiridecluj.

Coșmar la metrou. Bătaie între huligani și jandarmi. Călătorii au fugit disperați. VIDEO

Bianca Drăgușanu a continuat: “Eu mi-am distrus atunci familia iertându-l. Părintii mei nici nu au știut. M-am lăsat prostită de niște lacrimi. A venit la mine la spital și a început să plângă. L-am întrebat de ce nu s-a oprit. Mi-a cerut iertare după șase luni în care am fost imobilizată la pat. Am stat șase luni internată la Floreasca. Mă punea să o sun pe mama și să o mint. Să îi spun de ce nu vin acasă, mă punea să îmi controlez vocea. Îmi era frică și o făceam pe mama să creadă că sunt bine. Eu am fost impresionată de lacrimile lui, deși el nu era impresionat de lacrimile mele. Nu era beat, era perfect lucid. Acum nu îmi mai este frică de el. Probabil mă va contacta și ma va ameninta. Eu nici nu îi spun numele, nu merită”.

Bianca Drăgușanu, despre dura relație pe care a avut-o cu Coco Păun:

Poate că nu mulți mai știu, dar vedeta a avut o relație și cu Coco Păun, despre care a povestit ulterior că era la fel de violent ca mulți alți foști de-ai ei.

“Mi-a rupt picioarele și m-a lovit în locul în care pe mine mă doare cel mai tare. Mi-a rupt tibia, mi-a rupt piciorul. De ziua mea s-a întâmplat asta. Am plecat de la el fără să-i spun, m-a prins și s-a întâmplat să mă bată pe stradă. M-am gândit că singurul mod de a scapă de el era să mă sinucid. Mă punea în genunchi, pentru că spunea că, în fata lui, eu sunt vinovată, ca l-am adus în stare să mă lovească. Mă ducea la mănăstiri, mă lăsa acolo mai multe zile, le plătea pe măicuțe să mă ajute să-mi revin (…) Aveam un cheag de sănge de mărimea unei pâini”, a declarat Bianca Drăgușanu, citată de Cancan.

Bianca Drăgușanu a povestit agresiunile celui mai recent fost iubit

“Nu ai cum să iubești o femeie foarte mult dacă o jignești, dacă o șantajezi și dacă o lovești, dacă ești îndrăgostit. Definiția dragostei nu cuprinde nimic din aceste cuvinte. L-am iubit foarte tare pe acest om, pe mine nu m-a compromis nimic în relația asta, chiar el a spus cu gura lui că nu are ce să-mi reproșeze. Dar… dacă nu-mi oferi stabilitate și nu mă validezi ca om și ca femeie, nu am niciun motiv să mai împart niciun aer cu tine. Pentru tot ce s-a întâmplat între noi, eu consider că s-a pus punct și că de astăzi, eu încep un nou capitol din viața mea care nu îl mai include pe el. Din păcate, l-am iubit foarte tare, dar nu mai am încredere într-un om care a putut să procedeze în nenumărate ori în același mod. Însă nu este greșeala lui, ci a mea, fiindcă eu l-am iertat mereu crezând că el se va schimba și nu va mai face aceleași greșeli. Nu îmi plac schimbările acestea de comportament de la o oră la alta, mi se par foarte periculoase, și chiar mă sperie. De aceea, vreau să mă retrag demnă din viața lui”, povesteae Bianca Drăgușanu, într-un live marca wowbiz.ro.

