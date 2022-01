Idaira Dulce, fetița cu origini marocane adoptată de un cuplu de români: ”Părinţii m-au pupat până m-au albit!”

In articol:

Idaira Dulce este născută în Spania, din mamă româncă și tată marocan. Copila a fost adoptată la vârsta de opt ani de o familie de români, din Târgoviște, care au botezat-o creștinește. Acum, pe adolescentă, o cheamă Idaira Ioana și are 16 ani. Povestea emoționantă a Idairei începe în Spania, acolo unde a fost adusă pe lume de o mamă româncă.

Adolescenta nu știe nimic despre tatăl ei, pentru că nu l-a cunoscut niciodată. A aflat că este din Maroc, însă nimic mai mult.

A fost lăsată într-un orfelinat din Spania, la vârsta de un an și jumătate, iar mai apoi a fost repatriată și dată în grija unui asistent maternal. La scurt timp, Idaira i-a cunoscut pe Justina și Constantin, doi tineri îndrăgostiți ce-și doreau să aibă un copil.

Justina şi Constantin vorbit pentru Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dâmboviţa, că nu au dorit să vadă mai mulţi copii şi să aleagă: „Sunt destui copii pe lumea astea care ar avea nevoie de o familie şi ne-am decis să adoptăm. Chiar înainte de Moş Nicolae am aflat că vom vedea un copil, iar Costin a zis <>. Când am văzut-o prima dată, era copilul nostru! Încă de la început am învăţat-o să cânte la chitară, iar acum îmi dă lecţii!”, a spus tatăl Idairei.

Idaira, pasionată de lumea artistică

Idaira Ioana iubește mucica și știe să cânte la mai multe instrumente, cum ar fi chitară, violoncel, pian şi chitară-bass. Este cu adevărat o familie de artiști, căci mama ei scrie poezii, iar tatăl este angrenat în lumea teatrului şi a muzicii. „Parcă a fost făcută de noi, avem aceleaşi înclinaţii artistice, aceleaşi pasiuni”, a mai spus Constantin Butăroiu, tatăl ei adoptiv.

Adolescenta vrea să aibă o carieră de succes în muzică, vrea să fie cunoscută și să cânte. Idaira este elevă a Liceului de Arte „Bălaşa Doamna” din Târgovişte.

” M-au pupat până m-au albit. Părinţii mei reprezintă totul pentru mine, aici este locul meu, în familie!”, a spus adolescenta, ca o aluzie la originile ei marocane. Cei doi părinți ai Idairei se gândesc să mai adopte un copil, iar tânăra este foarte încântată de această idee.

