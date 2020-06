In articol:

Anda Adam și Cătălin Botezatu au avut o relație de câteva luni în 2013, atunci când Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au căsătorit. Mulți nu au crezut în relația dintre cântăreață și designer și au spus că este doar de fațadă, mai ales că el se iubise cu Bianca, iar ea, cu Victor Slav.

Cătălin Botezatu au negat zvonurile conform cărora relația lui cu Anda Adam era doar o modalitate de a le face în ciudă foștilor lor parteneri, Bianca Drăgușanu și Victor Slav. El a explicat că relația lor începuse înainte ca foștii lor iubiți să stabilească nunta.

„Dacă relaţia cu Anda va merge bine, va fi bine. Dacă va merge rău, asta este! Toată lumea crede că relaţia cu Anda e de faţadă şi că e o coincidenţă prea mare că ei au avut nunta acum. Dar eu cu Anda, public, suntem împreună dinainte de vară, de când au apărut primele poze cu noi, împreună. Nu hotărâseră ei nunta şi cununia, şi noi eram împreună! S-au precipitat lucrurile acum pentru că a fost nunta, dar, altfel, nu am făcut nimic împotriva lor.

Când eu am cunoscut-o pe Anda, din toate punctele de vedere, să mă ierte Dumnezeu!, nu existau nici Bianca, nici Slav. Între noi s-a consumat ceva frumos cu mult înainte să existe aceste două personaje. Apoi, ne-am mai văzut uneori pe la evenimente şi mai târziu a urmat relaţia ei cu Victor. Eu am mai fost cu anumite persoane, inclusiv cu Bianca. După, şi în viaţa Biancăi au mai urmat alţi bărbaţi, şi în viaţa mea alte femei. În final, Bianca a ajuns cu Victor, iar eu cu Anda.

Citeste si: Bogdan Mocanu, șocat. Ce s-a întâmplat chiar înainte de ziua lui! ”Mi s-a frânt inima! Le-a ars casa, s-a făcut totul scrum, nu mai au nimic”

Înţeleg că poate părea ciudat, dar a trecut mult timp de când eu m-am despărţit de Bianca ca să se poată spune că are vreo legătură. E simplu. Asta e lumea în care ne învârtim noi, ce să fac? Nu am căutat, dar s-a nimerit! Aşa a fost să fie. Plus că e o relaţie mişto între noi, şi nu una programată. Fapt doveditor că merge şi ţine de atâtea luni. Ea are treaba ei, eu am treaba mea. Ne întâlnim când avem timp şi e foarte tare. Noi vorbim toată ziua prin mesaje şi vorbim şi la telefon. E şi ăsta un fel de relaţie, poate mai mişto chiar. Pentru că în momentul în care ne vedem este… hmmm…! nu ştiu, e altceva! Mă duc la concertele, filmările şi înregistrările ei. Când avem un weekend liber, îl consumăm împreună. Nu pot să spun că ne-am mutat împreună sau că o vom face. Nici că vom avea un copil. Doamne fereşte! Nu-mi doresc niciun copil”, a declarat atunci Cătălin Botezatu, potrivit VIVA!.

Relația dintre Anda Adam și Cătălin Botezatu nu a durat mult

Anda Adam și Cătălin Botezatu s-au despărțit fără scandal și au rămas în relații bune după ce au pus punct relației lor.

„Decizia am luat-o de comun acord (sic.). Anda are multe concerte, multe proiecte. Am luat o pauză, după care vedem ce va fi. Am 46 de ani. Ăsta sunt. Nu-mi doresc o căsnicie, nu cred în mariaj. Viaţa mea se va desfăşura cu bune, cu rele, cu Anda…, fără ea…', a declarat Cătășin Botezatu la vremea respectivă, după despărțirea de Anda Adam.