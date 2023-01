Idila secretă a lui Ilie Năstase! Fostul tenismen s-ar fi iubit cu o celebritate internațională. S-a aflat abia acum: „A rămas însărcinată”

In articol:

Nu mai este un secret pentru nimeni că Ilie Năstase a fost mai mereu înconjurat de o mulțime de doamne și domnișoare, iar acesta a ținut mereu să împărtășească cu fanii săi tot ce a ținut de viața amoroasă, fără ocolișuri.

Ei bine, însă, abia recent acesta a povestit că a avut o aventură cu nimeni alta decât Diana Ross, cântăreața care l-a cucerit chiar până ce și pe

regretatul Michael Jackson. Pentru că era divorțat, fostul sportiv a dorit doar să se distreze, însă lucrurile au degenerat într-un fel în care nici tenismenul nu se aștepta, căci artista internațională a rămas însărcinată.

„A fost singura negresă cu care am fost. S-a întâmplat la clubul Regine (New York), într-o seară. Am dansat, eu eram divorțat şi s-a legat. Făcea copii cu toți. Și cu mine a rămas însărcinată, a rămas cu toată lumea. Ea nu a fost gagica lui Michael Jackson, erau doar prieteni.”, a spus Ilie Năstase.

Ilie Năstase, declarații picante din viața sa amoroasă

Ilie Năstase a fost un adevărat cuceritor, iar aceasta s-a afișat de-a lungul timpului alături de o mulțime de femei frumoase.

Ei bine, însă, în cartea sa autobiografică, Ilie Năstase a vorbit fără ocolișuri despre viața sa amoroasă, iar la un moment dat se vehicula chiar că numărul femeilor ce i-ar fi trecut prin pat fostului tenismen ar fi ajuns la 2.500, însă acesta a recunoscut că nu este o număr real, ci a fost doar o exagerare.

„O englezoaică mi-a scris cartea. Era documentată pe sport, ea i-a scris-o și lui David Beckham. Mereu îmi spunea că stau cu fetele, că am un fan club. N-aveam timp să fac prostii atunci. Eram prin turnee… Aveam o casă lângă Paris și în fiecare seară povesteam cu ea câte trei ore.

În ultima seară, am luat o sticlă de vin roșu. Și îi zic: ‘Hai să fiu sincer cu tine! Ți-am tot zis că am avut 200 de femei, ba 400… Dar uite, acum mă confesez! Mi-a fost rușine de tine, dar am băut paharul ăsta de vin și îți recunosc că am avut 2.500 de femei’. ‘Asta am așteptat de la tine!’, mi-a zis. Și-așa a rămas! Am mințit-o. Nu se poate să ai atâtea. N-ai cum. Doar nu puteam să le număr și să le trec în computer.”, a povestit sportivul, pentru Gazeta Sporturilor.