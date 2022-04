Iepurașul a rămas mut când a auzit ce vrea Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu de Paște! "Când i se pune pata, face colecție" | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Ce face Bianca Drăgușanu de Paște

Câd vine vorba de Paște, Bianca Drăgușanu nu se dezice după principiul pe care îl urmează în viață și anume: Niciodată să nu îți faci planuri. deși nu a făcut acest lucru, vedeta știe deja cu cine vrea să își petreacă sărbătorile pascale.

"Eu sunt o persoană foarte imprevizibilă, dar sărbătorile îmi place să le fac în familie, pentru că îmi place să mănânc tradițional, atât sarmale, cât și drob. Nu mi-am făcut niciun plan. Eu nu îmi fac planuri. Eu sunt omul momentului. Sărbătorile, în primul rând, nu ar fi sărbători dacă nu le faci cu familia și cu persoana pe care o iubești, cu copilul tău. Nu ar fi sărbătoare dacă nu ar fi copilul. Așa că nu îmi place să îmi fac planuri dinainte. Dacă m-am trezit dimineață, în ziua de Paște că vreau să merg undeva, o să merg.", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce își dorește Sofia de la iepurașul de Paște

Așa cum spune de fiecare dată, copilul ei înseamnă totul pentru ea, așa că de Paște iepurașul nu poate veni neîncărcat. Bianca Drăgușanu ne-a povestit că a vorbit cu fiica ei despre acest lucru, iar când a auzit ce i-a cerut iepurașului, a rămas pur și simplu uimită.

"Sofia i-a zis deja iepurașului ce vrea de Paște. Vrea să îi aducă niște iepurași adevărați. Deci, copilul meu, când mergem în magazin, nu are ce să își cumpere, pentru că ea deja are magazinul cumpărat acasă. Dacă mergem acum în mall, în magazinul de jucării, absolut toate jucăriile de pe raft sunt și la ea acasă. Are și mai mult de atât. Are lucruri comandate de pe internet, lucruri luate de prin Dubai, lucruri luate de prin Londra. Când i se pune pata pe o jucărie, face colecție. Spre exemplu, are vreo 500 de unicorni, vreo 200 și ceva de cățeluși, pisici fără număr. Acum vrea să facă colecție de animale adevărate.", a mărturisit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.