Ies la iveală detalii șocante! Ce s-a întâmplat după confruntarea Danei Roba cu Daniel Balaciu: "Mi-a fost milă de el când l-am văzut în cătușe". Vedeta îi aduce acuzații grave avocatului fostului soț | EXCLUSIV

Dana Roba îi aduce acuzații grave avocatului fostului soț. Celebrul make-up artist susține că după confruntare, avocatul lui Daniel Balaciu i-ar fi spus că a plâns cu lacrimi false, iar mai apoi s-a dus "să facă parada modei la mall".

Daniel Balaciu a fost trimis în judecată, iar în cursul săptămânii trecute el și Dana Roba au avut prima confruntare față în față, după ce femeia a fost lovită cu ciocanul în cap, în repetate rânduri. Dana Roba a intrat în comă și a fost operată de urgență la Timișoara, după ce soțul său a bătut-o și i-a dat opt ciocane în cap.

Make-up artistul vedetelor a stat internată câteva săptămâni în spital, timp în care fostul soț se afla în arest preventiv. Procesul dintre cei doi este abia la început, iar prima confruntare față în față a avut loc în cursul săptămânii trecute. Acum, la o săptămână de la momentul crucial, ies la iveală noi detalii în acest caz.

Dana Roba, noi detalii după întâlnirea cu Daniel Balaciu

Dana Roba s-a prezentat la Parchet în cursul zilei de 22 septembrie. Celebrul make-up artist era gata să dea ochii cu bărbatul care ar fi încercat să-i distrugă viață.

Când l-a văzut pe Daniel Balaciu, vedeta recunoaște că i-a fost milă de el, acesta fiind extrem de slab și cu cătușele la mâini.

Daniel Balaciu a petrecut mai bine de trei luni în arest, el fiind încarcerat la scurt timp după ce și-a lovit soția cu ciocanul în frunte.

Vedeta spune că deși ei i-a fost milă să își vadă fostul partener de viață acestă situație, Daniel Balaciu nu ar fi avut aceleași sentimente atunci când a întâlnit-o pentru prima oară după măcel.

"Oamenii nu or să creadă, clar nu vor crede mulți treaba asta, dar eu când l-am văzut pe el la confruntare cu cătușele pe mâini, mie mi-a fost o milă incredibil de mare. Mie mi-a fost milă de el, îmi e martor Dumnezeu.

Lui nu i-a fost milă de mine. Lui nu-i pare rău de ceea ce a făcut, nu-i pare rău deloc, eu așa cred. Lui îi pare rău că eu trăiesc în momentul de față. E necăjit maxim că eu sunt în viață(...) se uita cu ură pe mine", a dezvăluit Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.

Dana Roba, acuzații grave la adresa avocatului lui Daniel Balaciu

Dana Roba vine cu acuzații grave la adresa avocatului lui Daniel Balaciu. Make-up artistul vedetelor ne-a povestit, în exclusivitate, ce s-a întâmplat după confruntarea de la Timișoara. Acesta susține că bărbatul care îl apără pe fostul soț ar fi acuzat-o că lacrimile ei sunt false atunci când plânge, tocmai pentru că după confruntare a postat pe Instagram mai multe imagini dintr-un magazin de haine.

"Avocatul lui declara că lacrimile mele sunt false. Să nu i se întâmple copiilor lui ce am pățit eu, să văd dacă mai zice că lacrimile lor sunt false.

A declarat că lacrimile mele de la confruntare sunt false, că după ce am ieșit de la Parchet m-am dus să prezint moda în mall. Nu m-am dus să prezint moda în mall, am mers la o prietenă de-a mea care are magazin lângă Tribunal și mi-am cumpărat niște haine de la ea.

Asta nu înseamnă că dacă de dimineață am avut un necaz, la prânz sunt obligată să mă necăjesc în continuu și să intru în depresie, să plâng", a mărturisit Dana Roba, pentru WOWbiz.ro.

Fetele Danei Roba s-au revăzut cu mama lui Daniel Balaciu

Recent, chiar înainte de momentul confruntării față în față dintre Dana Roba și Daniel Balaciu, fetele vedetei s-au revăzut cu bunica paternă. Micuțele nu au mai văzut-o pe mama lui Daniel Balaciu din momentul în care au fost luate de către Dana Roba înapoi acasă, în ziua în care aceasta a fost externată.

Întâlnirea dintre fete și bunici a fost extrem de emoționantă, atât pentru ele, cât și pentru adulți. Mama lui Daniel Balaciu a așteptat-o pe Dana Roba cu mâncarea pregătită și s-a bucurat să-și vadă nepoatele.

"Ea a vrut să vadă copiii și eu m-am dus cu copiii la ea. I-am spus, dacă vrea să vină la mine acasă să stea în prezența mea cu copiii o las cu care drag, dar după confruntare nu mi-a mai răspuns la telefon, a răspuns doar socrul meu. I-am zis că dacă ea vrea să vină să stea cu copiii, o aștept cu drag. Dacă vrea să vadă copiii în prezența mea, o las.

A fost foarte greu. Ea s-a comportat foarte frumos, femeia mă aștepta cu mâncare, am plâns toți la masă, inclusiv eu și copiii. Fetele când au intrat acolo în curte au început să plângă, având amintiri atât de frumoase acolo în curte.

Nu mi-aș dori să fiu în locul ei, să ajung la 70 de ani și să îmi văd copilul la pușcărie pentru crima pe care a vrut să o comită", a povestit Dana Roba, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

