Ies la iveală noi amănunte despre Suhaib Meshah, la aproape un an de când a fost dat dispărut. Familia tânărului este dărâmată de durere: "Ne-am îmbolnăvit din cauza asta"

Suhaib Meshah este în continuare de negăsit, iar familia este la capătul puterilor. Presupusul fost partener al Danielei Crudu a dispărut în luna noiembrie a anului trecut, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de el.

Noi detalii în cazul dispariției lui Suhaib Meshah

Iată că la aproape un an de la dispariție, tatăl acestuia a făcut dezvăluiri neașteptate despre cazul fiului său. Ce a spus despre condamnarea lui Suhaib Meshah la 10 ani de închisoare, după ce a fost acuzat de trafic de persoane?

Suhaib Meshah a devenit cunoscut în urmă cu mai mulți ani, după ce a participat la un show de televiziune, unde a fost prezentă și Daniela Crudu. În luna noiembrie a anului trecut, acesta a dispărut și nimeni nu i-a mai dat de urmă. Nici măcar familia, care a ajuns în pragul disperării. La momentul dispariției, Suhaib Meshah era acuzat într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de persoane. Acum, la luni bune de când oamenii legii l-au dat în urmărire internațională, tatăl acestuia a scos la iveală detalii surprinzătoare din anchetă. Bărbatul a dezvăluit că oamenii legii nu l-au mai contactat deloc cu privire la cazul fiului său, ba mai mult, acuză autoritățile că nu fac demersuri, pentru ca Suhaib să fie găsit.

Se pare că în urma situației, părinții presupusului fost partener al Danielei Crudu s-au îmbolnăvit și se simt neputincioși, neavând ajutor din partea nimănui.

„Nu mai am încredere în nimeni din România! Am fost peste tot, am vorbit, am făcut, am fost la procurorul general, dar degeaba. În România nu există lege. Nu am rezolvat nimic! Poliția nu a mai făcut nicio mișcare, dosarele zac acolo! Nu ne-a mai sunt nimeni…Ce legi sunt astea? Noi am explicat și nu ne-a băgat în seamă nimeni! Nu mă mai interesează nimic, vreau doar să îmi găsesc băiatul. Avem speranță, îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute! Cu sănătatea stăm prost, ne-am îmbolnăvit din cauza asta. Cu sănătatea sunt rău și nevasta mea la fel.”, a spus tatăl lui Suhaib, pentru plahytech.ro .

Părinții lui Suhaib vin cu dovezi! Descoperirea pe care au făcut-o despre fiul lor ar putea schimba radical cursul anchetei: "A fost la Urgențe, nimeni nu ne-a chemat"

Tatăl lui Suhaib Meshah cere să se facă dreptate

Suhaib Meshah a fost condamnat în lipsă, în urmă cu câteva luni, la 10 ani de închisoare, în dosarul în care i se aduc acuzații grave.

Decizia judecătorilor a căzut ca un trăsnet peste părinții tânărului, care, pe lângă faptul că luptă acum să-și găsească copilul, fac tot posibilul să-i demonstreze nevinovăția.

„Băiatul meu a primit 10 de ani închisoare. Ce legi există în România? N-am cu cine vorbi, degeaba… Oriunde ajungem, degeaba. Țara este condusă de mafie! Nu accept condamnarea lui, dar tot ce mă interesează este să îmi găsesc băiatul. Atât!”, a mai spus tatăl lui Suhaib, pentru aceeași sursă citată.

Suhaib Meshah [Sursa foto: Facebook]