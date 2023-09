Iga Swiatek, eliminată de la Tokyo! Sportiva din Polonia a cedat în fața Veronikăi Kudermetova

In articol:

În acest moment se desfășoară un turneu de tenis la Tokyo, Japonia. Iga Swiatek a participat la acest turneu. Totuși, sportiva de pe poziția a doua în clasamentul WTA a fost eliminată de către Veronika Kudermetova.

Acest meci a fost în cadrul sferturilor de finală. Scorul a fost de 6-2, 2-6, 6-4 în favoarea Veronikăi Kudermetova.

Cum explică Veronika Kudermetova faptul că a învins-o pe Iga Swiatek

Veronika Kudermetova a fost întrebată dacă și-a schimbat modul de joc pentru a o învinge pe Iga Swiatek. Potrivit Eurosport, rusoaica a spus că:„Nu am avut vreo tactică specială în meciul de azi. Am intrat crezând că o pot învinge și mă bucur că în sfârșit am bifat un succes contra ei”.

Potrivit platformei WTA Tennis, cele două sportive s-au întâlnit, până la acest meci, de patru ori. În toate partidele precedente, Iga Swiateka a vut câștig de cauză. Cele două s-au duelat la: US Open în 2020; Indian Wells în 2021, în semifinalele de la Doha din 2023 și tot în același act și în același an, doar că la Madrid.

Iga Swiatek [Sursa foto: Instagram @iga.swiatek]

Ultimele meciuri ale Igăi Swiatek

În faza optimilor, Iga Swiatek a trecut de nipona Mai Hontama cu scorul de 6-4, 7-5. În ciuda acestui lucru, sportiva din Polonia nu a avut deloc un meci foarte ușor.

Pentru Veronika Kudermetova urmează meciul din semifinalele de al Tokyo împotriva Anastasiei Pavlyuchenkova.

Iga Swiatek nu a încheiat așa cum a dorit ultimul turneu de Grand Slam al anului. Sportiva din Polonia a întâlnit-o în optimi pe Jelena Ostapenko.

În acel meci, actualul număr doi din clasamentul WTA a pierdut. Acest lucru a fost surprinzător deoarece Swiatek era considerată de foarte multă lume drept una dintre favoritele la câștigarea US Open.

Până în acest moment al carierei, Iga Swiatek a câștigat patru turnee de Grand Slam.

Sportiva din Polonia s-a impus de trei ori la Roland Garrros (2020, 2022, 2023) și o singură dată la US Open, în anul 2022.