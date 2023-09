Iga Swiatek, eliminată de la US Open! Jelena Ostapenko a învins-o pe marea favorită și se va duela cu Cori Gauff în sferturi

In articol:

În sport, apar surprize la tot pasul, iar tenisul nu face o excepție de la acest lucru. Iga Swiatek era considerată de multă lume drept câștigătoarea turneului US Open. Totuși, jucătoarea de tenis din Polonia a fost eliminată din competiție de către Jelena Ostapenko.

Jelena Ostapenko a câștigat cu scorul de 3-6, 6-3, 6-1 și astfel a pus stop „domniei” de 75 de săptămâni a jucătoarei Iga Swiatek în clasamentul WTA.

Citește și: Jordi Alba și-a încheiat „seriviciul” pentru naționala Spaniei! Fundașul s-a retras după 11 ani și două trofee câștigate alături de „Furia Roja”

A fost agresivă și acest lucru a contat pentru victorie

Potrivit Eurosport, Ostapenko a declarat că:„Mereu mă aștept la o bătălie foarte dură când o întâlnesc pe Iga. A câștigat multe Grand Slamuri și joacă mereu foarte consistent. Am ieșit pe teren și am încercat să joc cât de agresiv pot, pentru că știu că nu îi place să evolueze în fața unor astfel de jucătoare”. În plus, jucătoarea din Letonia spune că principalul lucru care a stat la baza victoriei ei a fost faptul că a avut serve mai bune.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Elena Udrea, revoltată în pușcărie: ”Și atunci de ce să ne miram că se droghează și se prostituează de la 14 ani?- stirileprotv.ro

Confruntarea aceasta a fost prima partidă pe care Iga Swiatek a pierdut-o în anul 2023 după ce a câștgat primul set.

Cori Gauff și Jelena Ostapenko se întâlnesc din nou

Sportiva din Polonia s-a impus până acum în 50 de partide în care a câștigat primul set, nefiind învinsă până la meciul cu Jelena Ostapenko.

Cori Gauff va fi adversara Jelenei Ostapenko din sferturile de la US Open. Sportiva din Statele Unite ale Americii a ajuns în această fază a competiției după ce s-a impus în fața Carolinei Wozniacki.

Cori Gauff [Sursa foto: Instagram @cocogauff]

Citește și: „Va fi fascinant să-l vedem pe Harry Kane înapoi în Marea Britanie”. Declarația unui fost fotbalist despre faptul că Harry Kane va reveni în Anglia pentru un meci din Champions League

Conform sursei menționate anterior, acest meci va reprezenta a treia confruntare dintre Jelena Ostapenko și Cori Gauff. Până acum, fiecare are câte o victorie în meciurile directe.

Ultima partida s-a terminat cu scorul de 7-5, 6-3, iar victoria a fost de partea sportivei din Letonia. Acest lucru se întâmpla în luna ianuarie a acestui an, în optimile de finală de la Australian Open, unul dintre cele patru turnee de Grand Slam.