„Îi datorez schimbarea vieții mele” Doinița Oancea, mărturisiri emoționante despre persoana care a lansat-o în actorie! Bruneta îi va fi veșnic recunoscătoare: „A avut încredere”

In articol:

Doinița Oancea, în vârstă de 40 de ani, este una dintre cele mai apreciate actrițe de la noi din țară, având o mulțime de fani care așteaptă cu sufletul la gură să o vadă din nou pe micul ecran. Bruneta s-a lansat în actorie în urmă cu mulți ani, însă abia acum a dezvăluit cine a fost persoana care a ajutat-o să devină actriță, chiar dacă ea nu avea studii de specialitate în acest domeniu.

Vedeta și-a deschis sufletul și a făcut câteva mărturisiri emoționante despre cea care a avut încredere în ea și i-a oferit primul rol într-un film.

Citește și: ”Ce poți să îți dorești mai mult” Doina Teodoru, entuziasmată după ce a aflat că va intra în rolul de mamă. Iubita lui Cătălin Scărlătescu a vorbit despre noul proiect din viața ei

Doinița Oancea îi va fi recunoscătoare toată viața Ruxandrei Ion, căci producătoarea de televiziune a fost cea care a ajutat-o să devină actrița extrem de cunoscută din prezent. Bruneta a mărturisit că, deși ea nu avea studii în domeniul actoriei, Ruxandra Ion nu a ținut cont de acest aspect și a avut încredere în talentul artistic al Doiniței. Producătoarea i-a oferit vedetei primul rol într-un film, schimbându-i viața total, iar Doinița Oancea a recunoscut că, dacă întâlnirea ei cu Ruxandra Ion nu ar fi avut loc, cu siguranță, traseul ei în viața profesională ar fi fost altul.

Citește și: Cove îi dă replica Ioanei Ginghină, după ce actrița a declarat că sunt într-un conflict. De la ce ar fi pornit totul între ei: "Are niște nemulțumiri"

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum arată femeia care a cheltuit peste 150.000 de euro pentru a-și lungi picioarele. Acum regretă| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Ce rol a jucat dumneaei și încă joacă.. este femeia care a avut încredere într-o copilă la momentul respectiv, o copilă practic venită de nicăieri! Eram civil, adică nu făcusem facultatea, a avut încredere, a simțit dumneaei că merit o șansă, șansa pe care mi-a dat-o și i-am dovedit, cred, de-a lungul timpului, că nu are de ce să regrete. Alături de ea am crescut și eu profesional. E o parte foarte importantă din viața mea!(...) Da, îi datorez schimbarea vieții mele, pentru că sunt sigură că întâlnirea cu lumea asta a actoriei a avut o schimbare de 180 de grade în viața mea. A adus o astfel de schimbare, eu eram pe cu totul alt traseu!”, a declarat Doinița Oancea pentru Click.ro.

Doinița Oancea și Ruxandra Ion [Sursa foto: Instagram]

Doinița Oancea a învățat să se împartă între viața profesională și cea personală

În prezent, actrița are o viață foarte agitată, căci se împarte între filmările noului serial în care va apărea, viața de profesoară de teatru, însă își face timp și pentru a se relaxa. De curând, Doinița Oancea a povestit că este o fire foarte activă și, de-a lungul anilor de carieră, a învățat să îmbine utilul cu plăcutul, astfel că, printre proiectele sale profesionale, nu uită nici să se bucure de viață și să iasă în oraș cu prietenii.

Citeste si: „Nu mai am sinusuri, am rămas fără gust și fără miros pentru tot restul vieții, nu mai pot dormi pe partea stânga pentru ca mă doare foarte tare.” Dana Roba a postat imagini emoționante pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV: O nouă audiere în cazul accidentului teribil de la 2 Mai/ Avocat: ”Declarațiile familiilor tinerilor decedați sunt șocante, ceva îngrozitor”- stirilekanald.ro

Citeste si: Mesajul sfâșietor al soției lui Răzvan Gorcinski: "Atât chin pentru mine, pentru familia ta, colegi, prieteni, toată lumea te iubește!"- radioimpuls.ro

Citește și: Vlad Gherman a dezvăluit motivul pentru care Oana Moșneagu nu voia ca lumea să afle de relația lor. Ce spunea despre Cristina Ciobănașu: "Îi era foarte frică"

„Sunt o fire foarte activă de obicei. Într-adevăr am momente și când nu am chef să ies din casă și poate să fie și săptămâni în șir. Dar cred că nu am nevoie de refacere pentru că nu consum alcool și atunci… Când pierd noaptea pot să fiu obosită, dar nu e nimic grav că ești obosit. Dacă ai noroc și poți să dormi mai mult a doua zi, bine, dacă nu recuperezi… Țin cont. De exemplu dacă am lucruri de făcut, am filmări sau merg la școală, nu îmi permit să pierd nopțile și să mă duc obosită la copii sau să vin la filmări și să nu-mi fac treaba cum ar trebui”, a povestit Doinița Oancea, conform Ego.ro.