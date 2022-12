"Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine". Elena Merișoreanu, reacție tranșantă după ce s-a scris că a ajuns de urgență pe masa de operație| EXCLUSIV

In articol:

Elena Merișoreanu dezminte informațiile apărute în presă, potrivit cărora a ajuns de urgență la spital sau pe masa de operație.

Artista a oferi clarificări și informații în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Elena Merișoreanu urmează să se opereze la genunchi, fiind vorba despre o intervenție chirurgicală similară celei pe care a avut-o în trecut. Vedeta a fost internată în spital pentru efectuarea analizelor de rutină, însă în prezent se simte foarte bine și așteaptă următoarele indicații ale medicilor.

Elena Merișoreanu, primele reacții după ce s-a scris că a ajuns de urgență la spital

Cunoscuta interpretă de muzică populară ne-a explicat ce s-a întâmplat mai exact și a dezmințit zvonurile cu privire la operație. Artista a povestit că s-a internat pentru efectuarea analizelor de rutină, urmând să fie operată în curând și la celălalt genunchi.

Vedeta ne-a asigurat că se simte bine și că nu este vorba de nicio problemă gravă de sănătate. Artista urmează să se opereze la picior, iar despre intervenție spune că este una ușoară, recuperarea ce va fi mai grea.

"Spuneau și medicii că așa ceva nu au văzut. Te văd prin spital și imediat spun că ai ajuns grav și că nu știu ce. O să râdeți, s-au mirat toți de cum mi-au ieșit analizele, am analizele bune ca o fată mare. Trebuie să mă operez la picior, așa cum s-a operat și Constantin Enceanu.

Eu am problema aceea la genunchi, fac aceeași operație pe care am făcut-o și în trecut. Nu am alte probleme, îi mulțumesc lui Dumnezeu să sunt bine.

Pentru operație trebuia să îmi fac analizele că nu se apucă nimeni, mai ales la vârsta asta a mea să mă opereze. Deci nu e nimic adevărat, da eu mă operez, dar asta nu înseamnă că îmi e rău și că nu mai pot", ne-a explicat Elena Merișoreanu, în exclusivitate.

Ce spune Elena Merișoreanu

Îndrăgita artistă ne-a mărturisit că operația nu este una foarte grea, însă recuperarea va fi mai dificilă. Vedeta știe bine cum e pentru că nu este la prima intervenție de acest fel. În trecut, Elena Merișoreanu s-a operat și la celălalt genunchi, iar acum este extrem de mulțumită de decizia pe care a luat-o.

"Operația nu e grea, mai apoi perioada de recuperare e mai dificilă(...) Celălalt picior la care m-am operat e perfect. Pot să și zbor cu el, dar ce să fac că nu puteam să mă las numai în acela", ne-a mai spus ea.

Medicii i-au recomandat să renunțe la un obicei extrem de important

Cu doar câteva luni înainte de operație, medicii i-au recomandat Elenei Merișoreanu să renunțe la pantofii cu toc pe care aceasta îi poartă la concerte și la evenimente. Totuși, recent, artista ne-a mărturisit că nu putea să fac acest lucru, mai ales pentru că costumul popular necesită și el o anumită ținută atunci când este purtat.

"Noroc și la filmările pe care le-am avut că m-au înțeles colegii și mi-au mai adus câte un scaun acolo că nu puteam să stau atâtea ore în picioare, mai ales că trebuie să punem totuși un pic de toc la pantofi. Costumul popular necesită niște accesorii care sunt vitale în meseria noastră", a dezvăluit Elena Merișoreanu, pentru WOWbiz.ro.

