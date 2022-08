Îl mai ții minte pe Șerban din „Liceenii”? Cu ce a ajuns să se ocupe acum, la 36 de ani de la lansarea filmului

In articol:

Actorul Tudor Petruț, Șerban din „Liceenii”, este stabilit în America. Acolo are un loc de muncă stabil și se bucură de viață alături de partenera sa și de cei doi copii. În cadrul unui interviu recent, actorul a vorbit despre viața în America, despre fiii lui, dar și despre meseria pe care o are.

Tudor Petruț a plecat pentru prima dat în America din dragoste, după ce s-a căsătorit cu o americancă de origine română. După ce au devenit părinții a doi copii, s-au mutat peste ocean, însă relația lor a ajuns la final după câțiva ani. Ulterior, actorul s-a reîndrăgostit și și-a unit destinul cu o românca.

Ce meserie are Tudor Petruț în America?

Tudor Petruț a continuat să joace în diferite reclame și filme, dezvoltându-și pasiuni precum poker și fotbal. În prezent, Șerban din „Liceenii” este profesor de matematică la o școală din America.

Am fost eroul unei campanii publicitare pentru cartea de credit Discover. Dar cea mai plăcută amintire este de la filmarea pentru compania aeriană Southwest, unde a fost pentru prima dată când au apărut doi români în aceiași reclamă. Alături de mine a fost prietenul și colegul meu Boris Krutonog, originar din Chișinău!

De mulți ani predau matematică într-un program liceal. Am avut noroc că am absolvit un liceu de matematică-fizică, am avut o baza solidă și am putut trece toate examenele pedagogice necesare.

Pe toată perioada pandemiei a trebuit să asist elevii ca să poată învața în spațial virtual și, la rându-mi, a trebuit să navighez și să folosesc diverse programe digitale și alte resurse online. Până la urmă a fost fascinant și mă bucur de câte am aflat și că majoritatea elevilor au reușit să completeze anii școlari.”, a dezvăluit Șerban din Liceenii, conform Fanatik.

Ce meserie au fiii lui Tudor Petruț?

Tudor Petruț are doi fii, pe Alexandru și Ștefan. Niciunul dintre ei nu a ales drumul actoriei, însă sunt împliniți cu ceea ce fac în prezent. Mai exact, Ștefan profesează în domeniul imobiliarelor, iar Alexandru este impresar sportiv.

„Nici unul dintre băieți nu a avut tentația unei cariere artistice. Ca să fiu sincer, nici nu i-am încurajat… Așa că, Ștefan este om de afaceri, se ocupă de imobiliare, iar Alexandru este impresar/manager sportiv, partener într-o agenție din New York. Amândoi au văzut Liceenii' la diverse vârste. I-a distrat foarte tare. Bineînțeles că au comentat, mai în glumă mai în serios, că personajul Șerban cam seamănă cu mine…

Bunicul lor a fost un ardelean, fost ofițer în armata regală, care a emigrat în SUA după cel de-al oilea război mondial. El a insistat ca în casă să se vorbească și românește. Și așa, generație după generație, au învățat limba lui maternă. Mă bucur foarte tare că până și acum noi vorbim între noi tot românește și sper ca băieții să continue tradiția cu copiii lor.”