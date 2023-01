Îl mai ţineţi minte pe Nicolae Mitea? Iată cum arată şi cu ce se ocupă acum fostul fotbalist al lui Ajax, la 37 de ani!

In articol:

A avut un talent imens, dar nu şi-a atins niciodată adevăratul potenţial. Nicolae Mitea a fost considerat unul dintre cei mai promiţători fotbalişti români la începutul anilor 2000, când s-a transferat de la Dinamo la Ajax Amsterdam.

Cu ce se ocupă Nicolae Mitea, la 37 de ani

În 2003, Nicolae Mitea o lăsa pe Dinamo pentru Ajax Amsterdam, o echipă fabuloasă, din care făceau parte Wesley Sneijder, Jari Litmanen, Rafael van der Vaart, Cristi Chivu, Andy van der Meyde sau Zlatan Ibrahimovic. În primul său sezon în Olanda, Mitea a impresionat prin calităţile sale. A marcat de şapte ori în Eredivisie, când avea doar 18 ani şi deja marile cluburi europene începuseră să îl urmărească. Nu a gestionat însă deloc bine faima şi declinul a început mult mai repede decât se aşteptau mulţi. Mitea s-a întors la Dinamo în 2008, deşi a avut oferte din Serie A şi nu a mai reuşit niciodată să revină la forma din primul sezon la Ajax.

"Am avut oferte de la Lazio şi Genoa de 700-800.000 euro, dar eu am vrut mai mult. Nu banii mă interesează în mod special, dar am considerat că cele două oferte sunt inferioare valorii mele. Iubesc campionatul italian şi nu joc doar pentru bani", spunea Mitea în 2010

Ajuns la 37 de ani, Mitea nu doar că nu mai are nicio legătură cu fotbalul, dar a ieşit definitiv din lumina reflectoarelor. Ba mai mult, s-a scris despre el că are mari probleme financiare.

, spunea Mitea pentru Libertatea, în 2018.

Citeste si: Carmen de la Sălciua, în culmea fericirii: „Toată familia se bucură”- kfetele.ro

Fostul fotbalist nu are în prezent o ocupaţie stabilă şi se dedică în totalitatea familiei. În ultimul timp, a postat mai multe fotografii pe reţelele sociale, în care apare alături de soţia sa, Irina şi de fetiţa lor, Ariana.

Nicolae Mitea, alături de soţia sa, Irina [Sursa foto: Facebook Nicolae Mitea]

Nicolae Mitea, alături de soţie şi de fetiţa lor [Sursa foto: Facebook Nicolae Mitea]

Citește și: Scandal uriaș în lumea handbalului! Campion mondial, acuzat de pedofilie și pornografie infantilă! A fost arestat și a recunoscut tot

Cum putea să ajungă Mitea la Barcelona, înainte de transferul la Ajax

Cariera lui Nicolar Mitea putea lua o cu totul altă întorsătură, după spusele fostului său antrenor, Ionuţ Chirilă. Acesta a dezvăluit că fostul fotbalist a fost foarte aproape să se transfere la Barcelona. Mitea s-a antrenat alături de catalani, dar nu a mai apucat să semneze contractul.

"Mitea era cu contractul semnat la Barcelona. A fost acolo, și Schuster cu patru consilieri au decis achiziționarea lui Mitea. La Dinamo nu avea nici contract de 100 de lei pe lună. Avea contract de amator. Nu avea contract, nu știa nimeni de el. Apoi l-am luat cu mine la Rapid, unde câștiga 200 de euro pe lună. Copos nu i-a plătit salariul lui Mitea trei luni și a devenit liber.

Așa l-am dus la Barcelona, s-a antrenat două săptămâni și era cu contractul pe masă. Dacă mă asculta, acum era un om mai bogat cu 15-20 de milioane de euro şi nu mai avea nici un fel de problemă. A pierdut această sumă pentru că nu a avut încredere în mine. A fost la un pas de Barcelona", a declarat Ionuţ Chirilă în urmă cu doi ani.

Nicolae Mitea a evoluat în cariera sa la Dinamo, Ajax, Ionikos, Petrolul și Concordia Chiajna.

La naţionala României, Mitea a strâns 8 meciuri şi 2 goluri.

Citește și: Cel mai vârstnic fotbalist din lume semnează cu o echipă din Europa la 55 de ani. Vezi cine este sportivul care nu poate renunța la carieră