„Îl știam” Când l-a întâlnit, de fapt, Dinu Maxer pe noul iubit al Deei?! Artistul a recunoscut tot, după ce s-a zvonit că ea și Robert Drilea au început relația înainte de divorț: „Vreau să spun lucru acesta”

Deea și Dinu Maxer au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 17 ani și jumătate, însă spre surprinderea fanilor, relația celor doi s-a sfârșit în urmă cu aproape două luni, atunci când au dezvăluit că divorțează.

Ei bine, ambii foști și-au refăcut viețile alături de alți parteneri, iar primul care și-a asumat acest lucru a fost Dinu, care a dezvăluit în urmă cu câteva săptămâni că are o nouă relație, cu o tânără pe nume Ada. Cei doi, însă, s-au despărțit la scurt timp după ce și-au asumat relația, dar acest lucru nu s-a întâmplat și în cazul Deei Maxer, care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de o lună alături de noul ei iubit, Robert Drilea.

De precizat este că, au existat numeroase zvonuri potrivit cărora, Deea l-ar fi cunoscut pe Robert chiar înainte de divorțul de Dinu Maxer, însă artistul a dorit să lămurească acest aspect, explicând concret că fosta soție l-a întâlnit pe noul iubit după semnarea actelor de divorț.

Mai mult decât atât, Dinu Maxer a mai vorbit și despre momentul în care l-a cunoscut pe Robert, mai precis la un eveniment, însă artistul spune că îl știa pe tânăr de dinainte, de pe rețelele de socializare.

“Părerea mea, căci a ei nu o știu, nu. (n.r. nu s-a supărat că Deea și-a făcut o relație) Am reușit să mă desprind, am reușit să pun punct. La evenimentul la care ne-am întâlnit, unde am prezentat și am cântat împreună, am dat noroc cu Robert. Nu a avut nimeni niciun resentiment împotriva lui. Da, sigur că da. (n.r. îl cunoaște pe noul iubit al Deei) Îl știam de pe Instagram. L-am cunoscut atunci mai bine. Nu îl știam înainte de divorț, cum s-a speculat. Vreau să spun lucrul acesta, nu ne-am întâlnit niciodată, nu a fost în cercul nostru de prieteni, Deea l-a cunoscut după divorț.” , a dezvăluit Dinu Maxer, pentru Ego.ro.

Deea Maxer și noul ei iubit, Robert Drilea [Sursa foto: Instagram]

Deea și Dinu Maxer păstrează legătura pentru cei doi copii pe care îi au împreună

În cadrul aceluiași interviu, Dinu Maxer a mai dezvăluit că el și fosta soție păstrează legătura pentru copiii lor, Maisa și Andreas, care se află încă la vârste fragede și pentru care sunt nevoiți să ia decizii împreună, ocupându-se amândoi de creșterea și educația minorilor.

“Nu îi țin pică deloc. Noi, în momentul acesta, suntem părinți. Prieteni nu mai pot să spun că suntem, adică să ne cerem sfaturi. Totuși, atunci când mi-am refăcut studio-ul, i-am trimis câteva poze și i-am cerut câteva sfaturi. Se întâmpla, ce este drept, acum 3-4 săptămâni. Era imediat după divorț sau chiar înainte, dar eram deja separați. Însă, nu mai vorbim, doar strict de copii, de programul nostru care are legătură cu tutela copiilor și de vacanțele copiilor.”, a mai spus Dinu Maxer, pentru aceeași sursă.