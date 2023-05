Ileana Sterp a dezvăluit de ce nu a fost mama Geta de acord cu relația ei: ”Să nu te prind cu ăsta” Cum a convins-o să-i dea binecuvânatrea | EXCLUSIV

In articol:

Ileana Sterp a vorbit despre relația pe care o are cu soțul ei, Dani. Invitată în emisiunea ”Online Story by Cornelia”, cu puțin timp înainte de a deveni mamă pentru a doua oară, Ileana Sterp a povestit cum i-a făcut Culiță, fratele ei, cunoștință cu Dani și a recunoscut că s-a îndrăgostit la prima vedere de bărbatul care avea să îi devină soț.

Ileana a spus că ea a fost cea care l-a sărutat prima oară pe Dani, dar nici bărbatul nu s-a lăsat mai prejos și a cerut-o de soție după doar trei luni de relație. Totul în ciuda faptului că Mama Geta i-a interzis, inițial, Ilenei să fie împreună cu Dani. În plus, Ileana Sterp a dat detalii despre drama prin care a trecut soțul ei atunci când tatăl său a murit subit în urma unui stop cardiac.

Mama Geta nu a fost de acord cu soțul Ilenei Sterp

Ileana Sterp a avut mari bătăi de cap la începutul relației cu Daniel, ci din cauza lui, ci a mamei Geta. Aceasta nu a fost de acord cu el, însă ulterior, după ce l-a cunoscut, l-a îndrăgit enorm. Motivul pentru care nu l-a vrut lângă fiica ei din prima ni l-a spus chiar Ileana.

"Mama mi-a implementat în cap chestia asta. Tu ești o femeie înaltă, de la rădăcină, asta e vorba ei. Zicea că îmi trebuie un bărbat pe măsură. Când i l-am prezentat pe Dani, după ce a plecat mi-a zis să nu te mai prind cu ăsta, că își rup picioarele. Dintotdeauna mi-am dorit ca partenerul meu să fie mai înalt decât mine, dar... Am ținut cont în mare parte de sfaturile mamei, dar cred că aproape tot timpul am făcut cum am vrut eu. Am fost un copil mai rebel. Am făcut multe chestii de capul meu. Am încercat să îi explic că nu fizicul e ceea ce contează cel mai mult, ci sufletul omului. Nu a trebuit să îi spun prea multe, pentru că Dani venea tot mai des la noi și a început să îl cunoască ca om, interiorul lui, cum e el de fapt și a început să îl îndrăgească foarte tare. Nu a mai contat că e mai mic de înălțime decât mine. Dani nu prea știa cum să procedeze, mama e și o femeie foarte directă, mă gândeam că nu mai dă pe la noi câte zile are. El a fost foarte înțelegător, pe el îl interesa relația noastră. Oricum, ei s-au îndrăgit imediat și au o relație foarte faină.", a declarat Ileana Sterp.

Cum s-a cunoscut Ileana Sterp cu soțul ei?

Ileana Sterp și soțul ei s-au întâlnit întâmplător și au rămas împreună, formând o familie minunată. Culiță Sterp este cel datorită căruia această poveste de dragoste a luat naștere. Ileana a povestit unde a mers în urmă cu câțiva ani cu fratele ei, aflându-se și Daniel acolo.

"Ne-am cunoscut la mare, el era prieten cu Culiță, se cunoșteau. Eu eram singură, Culiță era și el singur după o despărțire, eu la fel. M-a invitat Culiță cu el la mare, eu nu am vrut că nu aveam chef, dar până la urmă m-am dus. Era și el acolo cu gașca lui în vacanță și acolo ne-am întâlnit. Mi-a plăcut din prima, a existat o chimie, dragoste la prima vedere. El nu își mai lua privirea de la mine și apoi am ieșit într-un club, unde am dansat și m-am îndrăgostit de mișcările lui de dans. Îi place foarte mult să danseze și dansează foarte bine, rar am întâlnit așa oameni. Ne-am atras unul pe altul prin niște chestii. După aceea am tot vorbit, ne-am întâlnit. El a fost foarte hotărât de la început.", a mărturisit Ileana Sterp, la WOWnews.

