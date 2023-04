Ileana Sterp a făcut declarații emoționante cu puțin timp înainte să nască! Sora lui Culiță Sterp abia aștepta să devină mamă pentru a doua oară: "Mi-am dorit foarte mult să știu ce înseamnă să naști natural” | EXCLUSIV

In articol:

Ileana Sterp a născut un băiețel în urmă cu câteva zile. Mai exact pe 22 aprilie, iar anunțul a fost făcut chiar de mămică. Ileana Sterp și soțul ei, Dani, mai au o fetiță în vârstă de doi ani.

Ileana Sterp, amintiri emoționante despre prima sarcină

Ileana Sterp ne-a acordat un interviu excepțional cu puțin timp înainte să nască și ne-a povestit detalii mai puțin știute despre prima sarcină, dar și sentimentele care o încercau înainte de apariția al celui de-al doilea copil. Sora lui Culiță Sterp abia aștepta să nască.

"Eu mi-am dorit foarte mult să văd cum se simte nașterea. Dumnezeu ne-a înzestrat pe noi femeile cu darul ăsta. La prima naștere, am stat în travaliu vreo 17 ore. A fost mult, dureros, dar nu vreau să sperii pe nimeni. Trece foarte repede. Așa am avut o nădejde în Dumnezeu că o să fie totul bine și cred foarte mult că ce gândești atragi. Sunt o persoană pozitivă și atunci toate lucrurile au decurs foarte bine. Nu a fost ușor. Și nașterea în sine a fost destul de grea. Zbieram pe acolo, eu care mă gândeam că vai, sunt și pudică, dar uiți de toate acolo, nu te mai interesează nimic. A trecut repede și când am ținut-o pe Carla în brațe, chiar am uitat de tot. Abia aștept să trec din nou prin experiența asta, să îmi ajute Dumnezeu să nasc tot natural și să alăptez. Nu mai pot de dorul alăptatului. E ceva ce nu pot să explic. Abia aștept, nu mai pot de nerăbdare.", a declarat Ileana Sterp, ]n exclusivitate, la WOWnews.

Citeste si: Bianca izbucnește în lacrimi! Ce s-a întâmplat, de fapt, în club? Andreea Mantea face dezvăluiri incredibile. Nu ratați o nouă ediție ”Casa Iubirii”, marți, 25 aprilie, de la 10:00 și de la 16:30- kanald.ro

Citeste si: O soție infidelă a fost filmată cu amantul, chiar la locul de muncă, de soțul ei. Ce a făcut acesta după ce a surprins momentele pasionale- stirileprotv.ro

Ileana Sterp, nume special pentru fiul ei

Pe 22 aprilie, Ileana Sterp a adus pe lume cel de-al doilea copil al familie, bucuria și împlinirea ei atingând cote maxime. Sarcina i-a decurs bine și la fel a fost și momentul nașterii, astfel că nu au fost probleme ori situații care să-i dea bătăi de cap. Ba dimpotrivă, imediat după ce și-a cunoscut al doilea copil, neștiind până la momentul nașterii dacă va fi iar mamă de băiat sau de fată, sora lui Culiță a și publicat prima imagine mamă-fiu, direct de pe patul de spital.

Acum, însă, după o primă noapte petrecută alături de fiul ei, proaspăta mămică s-a bucurat de câteva momente pe care le va ține minte toată viața, a filmat totul, apoi imaginile au ajuns virale în mediul online. Acolo unde ea este foarte activă, sinceră cu cei care o urmăresc, deloc puțini la număr, și gata mereu să împărtășească totul cu ei. Lucru care s-a întâmplat și acum, când Ileana Sterp a dezvăluit numele fiului ei, dar și cât a cântărit acesta la venirea pe lume. Fiindu-i frică de o naștere prin cezarină și optând ca și prima dată să-și aducă copilul pe lume pe cale naturală, Ileana Sterp s-a bucurat că a avut această posibilitate, mai ales că bebelușul, așa cum spune și ea, a cântărit destul de mult, mai precis: 4,600 de grame. Iar pentru o așa venire pe lume, părinții i-au ales un nume pe măsură: Damir.

”Dragostea mea, Aloman Damir. A venit pe lume pe cale naturală și a cântărit nici mai mult, nici mai puțin de 4,600gr, cam mare aș spune. Sunt cea mai fericită mamă, simt că pot muta munții din loc!”, a scris Ileana Sterp, pe contul personal de Instagram.

Citeste si: Romică Țociu, despre separarea de Cornel Palade. Cei doi formează un cuplu pe scenă de mai bine de 30 de ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 aprilie 2023. Ce sfânt este sărbătorit în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Gestul Prințului William față de Kate Middleton la cea mai recentă apariție publică a stârnit numeroase controverse- radioimpuls.ro

Conform semnificației, Damir în traducerea din arabă înseamnă „corect” și „inteligent”, în timp ce proveniența sa din limba turcă are o traducere precum: „fermă”. De altfel, pentru slavi, numele Damir înseamnă „calm” și „pașnic”, de menționat fiind și faptul că în epoca sovietică, numele ales acum de Ileana Sterp pentru fiul ei a devenit o abreviere a sloganului „Dă-ne o revoluție mondială!” Pesemne, părinții s-au gândit deja la un viitor strălucit al fiului lor, pe care-l caracterizează, conform semnificației numelui, un om puternic și corect, dar și bun și cu suflet mare.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!