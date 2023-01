Ileana Sterp a izbucnit în lacrimi, în timp ce îi transmitea un mesaj tatălui ei! I-a spus pentru prima dată că îl iubește: „Nu păstrăm legătura deloc”

In articol:

Ileana Sterp și-a deschis sufletul în fața celor de acasă. Invitată în cadrul emisiunii moderate de Antonia Fudulu, sora lui Culiță a vorbit despre relația părinților ei, dar și despre cum se înțelege în acest moment cu tatăl ei.

Iată ce mesaj i-a transmis tânăra, printre lacrimi!

Citește și: Decizia care i-a schimbat radical viața Ilenei Sterp. Nimeni nu știa asta despre ea: "Familia nu mi-a fost alături, mama a plecat de acasă"

Ileana Sterp a izbucnit în lacrimi, când a vorbit despre relația cu tatăl ei: "Nu păstrăm legătura deloc, aș vrea să îi spun că îl iubesc"

Ileana Sterp și frații ei au fost nevoiți să treacă prin multe momente dificile, de-a lungul vieții. Cel mai greu le-a fost, însă, atunci când tatăl lor a decis să plece de acasă și să nu mai privească în urmă. Au trecut aproape 10 ani, iar tânăra nu-și poate găsi nici acum ușor cuvintele când vine vorba despre relația părinților ei, care este una de-a dreptul emoționantă: "Ea a trebuit să facă și pe mama și pe tata. Ei ne-au crescut împreună. Tata a plecat când noi eram destul de mari, acum aproximativ 10 ani. El și când era acasă, noi nu am avut niciodată o relație foarte apropiată. Tata era destul de rece, nu ne întreba niciodată ce mai facem, cum e la școală, dimpotrivă. Ne descuraja. Nu pot să zic că nu ne-a iubit și o face în continuare, dar nu a știut cum să arate lucrul ăsta.

El nici mamei mele nu i-a arătat afecțiune, nu i-a spus niciodată "te iubesc", nu a luat-o în brațe. Noi suntem opusul lui total și mă bucur. El e un om bun, dar refuză să își arate partea asta. Mulți bărbați au așa un orgoliu. Am avut o copilărie faină cu toții, am crescut cu animale, muncă. Din păcate, el a luat decizia ulterior să plece. Părinții mei sunt niște oameni foarte diferiți, eu mă mir că au reușit să stea atât de mult împreună și să facă 4 copii.", a povestit Ileana Sterp, în cadrul emisiunii amintite.

Citeste si: “Puteți să-mi spuneți Mrs. Moft!” Bia Khalifa, declarații despre relația cu Fulgy. Diva s-a cunoscut deja și cu părinții lui- kfetele.ro

Citeste si: A construit BLOC în loc de CASĂ în centru. Această învățătoare încearcă să convingă arhitecții!- bzi.ro

Chiar dacă nu i-a fost deloc ușor să se descurce de cele mai multe ori singură, mama Geta nu a vrut să-și refacă viața, ci a preferat să fie în continuare stâlpul familiei, făcând față tuturor problemelor: "I-am spus și mamei că nu știu cum au reușit. Ea îmi răspunde că l-a iubit din toată inima, că l-a cunoscut la 17 ani, nu a cunoscut alt bărbat nici înainte, nici după. Ei nici măcar nu s-au căsătorit. Din cauza diferenței ăsteia mari de gândire ei s-au separat. E foarte bărbătoasă, sora mea Geta îi seamănă foarte mult. Viața a făcut-o să fie așa, a întâmpinat multe probleme.

Ileana Sterp [Sursa foto: Captură YouTube]

Mama are o poveste... Îi zic mereu: Mamă, cât trăiești pe pământul asta trebuie să scrii o carte. Are o poveste emoționantă și dureroasă de multe ori. Are în ea și asta ne-a transmis și nouă, are unitatea asta. Ea zicea mereu că nu contează ce se întâmplă între tine și soț, nu trebuie să te desparți. Ea nu percepe, are niște principii sănătoase și de la care nu se clintește deloc, deloc. Nici în discuție nu a adus vreodată să își refacă viața, exclus așa ceva.", a mărturisit sora lui Culiță.

Citește și: Mama Geta, imagine rară din tinerețe! Ileana Sterp a făcut publică fotografia care a uimit pe toată lumea: „Getuța era în burtică”

În ceea ce-l privește pe tatăl fraților Sterp, însă, lucrurile stau diferit. Bărbatul nu a vrut să păstreze legătura cu familia și și-a văzut în continuare de viață. Cu toate acestea, copiii nu îl consideră un străin. Rugată să-i transmită un mesaj tatălui său, Ileana Sterp i-a mărturisit, printre lacrimi, pentru prima oară că îl iubește: "Mă gândeam, cum ți-am spus și ție, nu i-a spus niciodată mamei că o iubește, dar nici nouă. Nici noi nu am făcut asta, lui nu i-am spus niciodată. Mă gândeam în ultimul timp că m-am obișnuit cu lipsa lui, aș minți să spun că îmi lipsește, dar poate mi-ar fi drag să ne mai întâlnim din când în când, că nu păstrăm legătura deloc. Aș vrea să îi spun că îl iubesc și cam atât. Îl iubesc la fel ca pe mama, pentru că datorită lor noi existăm. Am suferit în trecut, când vedeam colege sau colegi așteptați de tați la școală. Lucrurile astea mi-au lipsit, dar asta este, știe Dumnezeu de ce.", a dezvăluit Ileana Sterp, în cadrul aceleiași emisiuni.

Ileana Sterp, alături de tatăl și familia ei [Sursa foto: Captură YouTube]