Ileana Sterp a vorbit despre momentul în care tatăl ei și-a refăcut viața. Ce a simțit când bărbatul și-a părăsit familia, fără să se mai uite în urmă: "El nu a avut voie să-și lase patru copii, femeia cu care i-a făcut, și să nu-l mai intereseze"

Ileana Sterp a atras de partea sa o comunitate generoasă de fani, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu, în special pe rețelele de socializare, acolo unde este foarte activă.

Recent, însă, sora lui Culiță Sterp a fost invitată în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, acolo unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentul când tatăl ei și-a părăsit familia definitiv,

fără a se mai uita înapoi, dar și ce a simțit exact atunci.

De precizat este că, nu de puține ori, frații Sterp au vorbit despre părintele lor și despre cum acesta a plecat fără nicio explicație, însă acum, în cadrul emisiunii online, Ileana Sterp a făcut dezvăluiri neștiute despre întreaga situație.

„Ileana Sterp: Tata e un om care nu-l scoți deloc dintr-ale lui. El are varianta lui, o altă variantă, și cred că e normal. Exact cum am spus înainte, faptul că noi toți am fost împotriva lui. Noi, ca și copii, adolescenți fiind, am mai făcut și gafe, prostii, chestii care pe el l-au supărat, poate.

Dar nimic atât de grav, încât să ne părăsească, nimic. Minorități, ca orice copil, fiind patru copii, bineînțeles că am mai făcut și prostii, nu am fost poate copiii model. El tot timpul, când a plecat, ne-a dat exemplu: 'Uite, tu ai făcut aia, tu ai făcut aia, ce înseamnă asta, ce sunt eu la casa asta', cam așa privea el lucrurile. Cum am spus, nimic atât de grav, încât să ne părăsească. El nu a avut voie să-și lase patru copii, femeia cu care i-a făcut, și să nu-l mai intereseze, pur și simplu, viața lor.

Mihai Ghiță: S-a recăsătorit?

Ileana Sterp: El nici cu mama nu a fost căsătorit. Ei au stat pur și simplu. Mama se numește "Gutiu", el "Sterp". Noi am luat numele lui. A fost un rebel, de tânăr, n-a vrut să facă nuntă. Da, stă cu o doamnă acum, dar nu sunt căsătoriți, din câte știu eu. El după ce a plecat ne spunea că își dorește foarte mult să mai aibă copii cu o altă femeie, dar nu, nu mai avem (n. red frați).

Mihai Ghiță: Ai spus că tata tot pleca, până s-a hotărât să plece de tot. Unde tot pleca?

Ileana Sterp: Refugiul lui era ori la mama lui, ori la frați de-ai lui.

Mihai Ghiță: Deci mama ta nu a fost părăsită pentru o femeie.

Ileana Sterp: Nu, nu cred. Pleca să fie plecat de la noi, se refugia la familia lui. ”, i-a dezvăluit Ileana Sterp lui Mihai Ghiță, în cadrul emisiunii ”În oglindă”.

Ileana Sterp a devenit mamă pentru a doua oară

Ileana Sterp este în culmea fericirii, asta pentru că sora lui Culiță a devenit mămică pentru a doua oară în urmă cu doar câteva săptămâni.

Pentru că este foarte sinceră și transparentă cu fanii ei de pe rețelele de socializare, la scurt timp după ce tânăra și-a adus fiul pe lume, aceasta a dezvăluit și numele, dar și chipul bebelușului său.

”Dragostea mea, Aloman Damir. A venit pe lume pe cale naturală și a cântărit nici mai mult, nici mai puțin de 4,600gr, cam mare aș spune. Sunt cea mai fericită mamă, simt că pot muta munții din loc!”, a scris Ileana Sterp, pe contul personal de Instagram.

Damir, fiul Ilenei Sterp [Sursa foto: Instagram]