Ileana Sterp, cu ochii în lacrimi, după ce a ieșit de la doctor: „Îmi vine să plâng încontinuu”. Sora lui Culiță a fost agresată verbal: „Are probleme psihice”

Ileana Sterp a avut pate de o situație foarte neplăcută cu numai câteva ore în urmă cu un medic dermatolog. După ce de dimineață s-a trezit din nou cu o problemă în zona ochiului, a decis să consulte un al cincilea dermatolog pentru a-i pune un diagnostic concret.

Marea i-a fost uimirea când a văzut ce fel de atitudine a avut doctorul la care avea programare, Ileana Sterp izbucnind în lacrimi chiar în fața ușii cabinetului medicului respectiv.

Ileana Sterp a povestit în mediul online cum a fost agresată verbal de doctorul dermatolog care trebuie să o consulte. Sora lui Culiță Sterp a mărturisit, cu lacrimi în ochi, în ce fel a fost tratată în momentul în care a ajuns în fața cabinetului. Pentru că nu cunoștea zona și întârziase două minute, a decis să-l apeleze pe medic pentru a-și cere scuze că a întârziat și pentru a-i spune să o ajute să găsească clădirea în care trebuie să intre. De aici și până la o criză de nervi din partea medicului nu a fost decât un pas.

Ileana Sterp, experiență traumatizantă la medicul dermatolog

Însărcinată cu al doilea copil, Ileana sterp a izbucnit în lacrimi în momentul în care a văzut cum este tratată de medicul la care avea programare pentru consultație.

În speranța că situația ei va fi rezolvată, în ciuda atitudinii violente verbal a medicului, a decis totuși să intre în cabinet pentru consultație, asta după ce tot acel medic i-a spus că nu o va mai consulta, dar s-a răzgândit în secunda următoare, cu mențiunea că o va consulta superficial.

„Cam așa arată pleoapa mea în dimineața asta. Merg la dermatolog a cincea oară, sper ca de data asta să am rezultate.”

„Știți vorba aia, te duci bou și vii vacă? Cam așa sunt eu astăzi. Am și o stare foarte nașpa, am plâns aici la omul ăsta la ușă. Doamne, eu n-am întâlnit medic mai... nu știu cum să-l numesc, îmi pare de el, sincer. Cred că are probleme psihice și ar trebui să renunțe la meseria asta. Nu găseam ușa unde trebuia să intru la domnul doctor și mă și învârtisem pe aici, nici nu mai știu să vorbesc, vreo 5 minute să caut loc de parcare și trebuia la ora 12 să fiu și trecuseră 2 minute și mie nu-mi place să întârzii, așa că după cele două minute l-am sunat și l-am rugat să-mi spună clădirea pe unde să intri.

Din start m-a luat foarte tare, că: «Unde ești acum?». I-am dat niște repere și am ascultat indicațiile dânsului, bine... indicații care veneau foarte tăioase și urât spuse. Într-un final an am ajuns în fața clădirii unde trebuia să intru și îmi zice «Uită-te pe clădirea aia! Ce scrie?». Erau 500 de nume de doctori pe clădirea aia acolo și zic «Păi sunt multe nume.». «Bă, fată, tu știi să citești?»- deci când mi-o pus întrebarea așa, cu tonul ăsta, nu știu... Eu nu cred că sunt o fire emotivă sau care plâng repede, dar cred că și datorită sarcinii, nu știu... uite și acum îmi vine să plâng. Sunt așa mai emotivă.

În fine, și am intrat pe hol și zicea «Uită-te în față că scrie, uită-te, ce scrie, zi cu voce tare ce scrie?». Și am zis numele... Seviciu și nu mai știu cum îl cheamă. Am zis «Da, văd că scrie.». «Vezi, vezi că se poate?»- a ieșit la mine și mai erau vreo 5 oameni acolo pe hol, a ieșit la mine și a început să zbiere, să se răstească că «Băi, fată, ce atât de greu, mie în 25 de ani nu mi s-a întâmplat așa ceva». Și eu zic «Dar ce s-a întâmplat? Doamne, am făcut ceva greșit că v-am sunat să vă întreb?». I-am zis că nu sunt din Deva, nu sunt de aici, v-am sunat pur și simplu să-mi cer scuze că am întârziat 2 minute și să îmi spuneți unde vă găsesc. «Băi fată, băi, spune-mi tu pe cine ai întrebat?»- eu am întrebat pe cineva unde îl găsesc. Atât era de agitat și de supărat pe faptul că eu nu l-am găsit și am îndrăznit să-l sun sau habar nu am, încât îi sărea din gură când vorbea și făcuse spume la gură și a mai continuat vreo 5 minute să mă certe și să zbiere la mine și eu nu înțelegeam ce-am făcut atât de grav.”

Ileana Sterp: „Sunt total dezamăgită”

Ileana Sterp a fost îmbărbătată de femeile care se aflau în sala de așteptare în fața altui cabinet, confirmându-i faptul că medicul în cauză are, în general, un comportament total necorespunzător. În același timp, au sfătuit-o să nu accepte să intre în cabinet, pentru că tot ceea ce face va fi să-i ia banii degeaba. În ciuda acestui lucru, Ileana Sterp a decis să intre în speranța că-i va pune un diagnostic. Nici de data aceasta nu a fost cu noroc, pentru că medicul dermatolog a redirecționat-o către un medic chirurg pentru investigații. Total dezamăgită de experiență, a povestit tuturor fanilor ei din mediul online situația prin care a fost nevoită să treacă.

„Doamne... deci eram șocată efectiv că un doctor poate să aibă un astfel de atitudine, pe un hol întreg să ieși tu, să faci scandal pentru nimic până la urmă. Doamne, și după stea 5 minute, zice «Băi, eu n-am pățit așa ceva în 25 de ani, gata, nu te mai consult! Hai, la revedere!». Și îmi închide ușa în bot. După care iese la o secundă și zice «Mă rog, rămâi, te consult așa superficial și gata.».

Și instant am început să plâng, pentru că nu mai puteam, eu nu puteam să înțeleg. După au venit doamnele ce așteptau la rând acolo, au venit la mine, așteptau la altcineva, să mă consoleze și să-mi spună «Pleacă de la ăsta că e un nebun» și au început să-l facă în toate felurile, că să nu rămân să mă consulte că numai îmi ia bani aiurea și n-am de ce, că asta nu e atitudine, că are probleme psihice.

Da, dezamăgitor, foarte dezamăgitor și, una peste alta, am intrat la dânsul, i-am arătat problema pe care o am, nu mi-a dat niciun diagnostic, nu mi-a zis nici măcar că e posibil să am ceva. Mi-a zis că nu am ce să caut la dermatolog, trebuie să mă duc la un doctor estetician, la chirurgie plastică, ceva de genul. Da, eu cumva sunt de acord că trebuie să mi se ia o probă de acolo, deci următorul pas e să merg la chirurg ceva, nu știu, să mi se ia o probă de acolo, să se vadă exact ce am, pentru că m-am săturat să merg la dermatologi, pur și simplu m-am săturat. E al cincilea dermatolog la care eu vin, m-am săturat și nu mai am nicio tragere să merg, sunt total dezamăgită de tot ce am folosit până acum și nu mi-a trecut.”, a spus Ileana Sterp pe Instagram.