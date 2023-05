Ileana Sterp dă din casă! Motivul pentru care soțul ei nu o strigă niciodată pe nume: "Nu suntem niște romantici" | EXCLUSIV

In articol:

Ileana Sterp și Dani au devenit recent părinți pentru a doua oară, odată ce sora lui Culiță a adus pe lume un băiețel frumos și sănătos! Cei doi soți trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei familii, iar iubirea plutește în aer în casa lor.

Sora lui Culiță Sterp și Daniel s-au cunoscut la mare, atunci când frumoasa brunetă ieșise dintr-o altă relație. S-au văzut, s-au plăcut, ce rămâne de făcut?! După trei luni de relație Ileana a fost cerută de soție așa că cei doi îndrăgostiți s-au bucurat de o nuntă ca în povești.

A urmat primul copil, micuța Carla și mai apoi băiețelul pe care sora lui Culiță l-a născut anul acesta. Prezentă mereu în mediul online, Ileana le-a transmis adesea fanilor momentele bune, dar și mai puțin bune din viața ei, însă nu sunt mulți cei care știu cum este viața de cuplu pentru sora lui Culiță. Ileana și Dani nu se strigă pe nume, ci au forme de alint speciale, el reușind mereu să o facă se simtă iubită și respectată.

Ileana Sterp explică de ce soțul ei nu o strigă pe nume

Ileana Sterp și Daniel Aloman și-au unit destinele în 2021, în cadrul unei ceremonii ca în filme. Sora lui Culiță Sterp a arătat superb în rochia de mireasă, iar evenimentul a fost unul de poveste. Cei doi soți își trăiesc povestea de iubire departe de lumina reflectoarelor, însă Ileana mai dă din casă uneori și poveste amănunte emoționante.

Citește și: Ultimele cuvinte pe care tatăl fraților Sterp le-a rostit, înainte să plece pentru totdeauna de acasă. Ileana își aduce aminte perfect ziua în care bărbatul i-a părăsit pe ea și întreaga familie: "Nu ne-am gândit o secundă că nu se mai întoarce"

Așa s-a întâmplat și recent, la Online Story by Cornelia Ionescu, unde a fost invitată Ileana Sterp. Sora lui Culiță a explicat de ce soțul ei nu o strigă pe nume și mai ales cum o alintă atunci când sunt doar ei doi. Frumoasa brunetă este o norocoasă, însă și alesul ei are parte de romantism din partea femeii pe care o iubește.

"El mă strigă Iubire. Nu suntem niște romantici deloc, dar el niciodată nu mă strigă pe nume. Foarte rar îmi spune Ileana. Îmi spune draga mea, are el câteva cuvinte. Acasă și eu îl strig dragul meu", a mărturisit ea, la WOWnews.

Citeste si: Cum se comportă Bursucu în relația cu Andreea. Prezentatorul TV și-a recunoscut toate defectele: „Ne-am și despărțit la un moment dat”- kanald.ro

Citeste si: Alertă la nivel mondial Ne apropiem de pragul critic- stirileprotv.ro

Ileana Sterp și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Cum s-au cunoscut Ileana Sterp și Daniel Aloman

Sora lui Culiță Sterp și-a găsit dragostea atunci când nici nu se aștepta. Frumoasa brunetă a plecat cu fratele ei la mare, deși inițial nici măcar nu își dorise excursia. Totuși, acolo avea să își găsească marea dragostea pentru că Daniel și artistul se știu de multă vreme.

Citește și: „Doamne, te rog!” Ileana Sterp s-a filmat chiar înainte să nască! Era doar cu fetița ei acasă și nu știa ce să facă: „Trebuie să fug la spital”

A fost chimie din prima, iar bărbatul nu și-a putut lua ochii de la Ileana toată seara. Mișcările lui de dans au cucerit-o instant și imediat ce s-au întors din vacanță au continuat să vorbească până când au ajuns să formeze un cuplu extrem de solid.

"Ne-am cunoscut și după trei luni a fost ziua mea de naștere. Atunci mi-a pus inelul pe deget și cam asta a fost(...) Ne-am cunoscut la mare, el era prieten cu Culiță. Eu eram singură, Culiță era și el singur după o despărțire și am mers amândoi la mare.

Inițial eu nu am vrut să merg, dar în fine m-am dus. Acolo Dani era și el cu o gașcă în vacanță și așa ne-am întâlnit. Ne-am plăcut din prima. A existat o chimie de la prima întâlnire. El nu își mai lua privirea de la mine. Ne-am întâlnit seara la cină și eram destul de mulți. Acolo, el era chiar în fața mea la masă și nu își mai lua ochii de la mine.

Am mers apoi într-un club unde am dansat și eu m-am îndrăgostit de mișcările lui, de dansul lui. Îi place foarte mult să danseze și dansează foarte bine. Ne-am atras unul pe altul și apoi am tot vorbit, ne-am întâlnit. El a fost foarte hotărât de la început", a mai povestit Ileana Sterp, în emisiunea Corneliei Ionescu.

Citeste si: „Vom rămâne suflet lângă suflet” Anamaria Prodan a anunțat despărțirea de Flavius Nedelea- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă, cu o zi înainte de Sf. Constantin și Elena?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce spune presupusa „iubită” a lui Dinu Maxer despre relația dintre ei: "Ne înțelegem foarte bine. O să ne vedeți destul de des împreună". Cine e femeia care apare mereu alături de artist- radioimpuls.ro

Ileana Sterp și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Ileana Sterp a făcut primul pas

Daniela a fost extrem de hotărât și a cerut-o pe Ileana de soție după doar trei luni de relație. Cu toate acestea, ea a fost cea care a făcut primul pas și l-a sărutat pe Daniel, căci el fusese extrem de respectuos și mai timid atunci când mergeau la întâlnire.

"El nu știa că Culiță mai are surori și frați. Nu m-am gândit că va fi așa o aventură la mare pentru că mă cunoșteam foarte bine și știam că nu aș permite așa ceva. Și nici el nu s-a gândit la asta, drept dovadă, eu l-am sărutat prima pentru că după nu știu câte luni de întâlniri, el era foarte la locul lui.

El a plecat mai repede de la mare și mi-a părut rău, dar am continuat să ne întâlnim când am venit acasă. Prima dată când ne-am sărutat eram în mașină. El lucrase toată ziua și seara abia aștepta să termine treaba să ne întâlnim.(...) A vrut să mă lase pe mine să fac primul pas", a mai dezvăluit Ileana Sterp, la WOWnews.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!