Ileana Sterp, implicată într-un accident rutier, în timp ce era gravidă. Sora lui Culiță s-a lovit cu burta de volan: „Mai aveam puțin până să nasc”

Accidentul produs de Culiță Sterp, în urmă cu câteva zile, a stârnit numeroase controverse în mediul online.

Dacă unii dintre fani i-au fost alături și l-au susținut în aceste momente grele, au fost și persoane care l-au judecat aspru pentru fapta comisă. De curând și sora cea mare a cântărețului, Ileana, a vorbit despre evenimentul rutier în care a fost implicat fratele ei. Pentru că a primit numeroase mesaje din partea celor de acasă, care le-au cerut apropiaților lui Culiță să se pună în pielea victimei, tânăra a decis să povestească despre o întâmplare mai puțin plăcută, de care a avut parte pe vremea când era însărcinată cu fetița ei.

Ileana Sterp a fost și ea implicată într-un accident rutier: "Domnişoara şi-a cerut scuze, eu cumva am încercat să o înţeleg"

Ileana Sterp a dezvăluit că și ea a tras o sperietură zdravănă în urmă cu doi ani, pe vremea când era însărcinată în 8 luni cu fetița ei.

Sora lui Culiță plecase de la lucru, în momentul în care mașina ei a fost lovită în plin de un alt autoturism. Tânăra spune că a trăit un adevărat șoc, însă imediat după incident a încercat să se calmeze și să rezolve situația fără scandal, chiar dacă nu ea era cea vinovată:

Veneam înapoi către Sebeş, mergeam pe drum cu prioritate şi de pe o străduţă a ieşit o maşină care nu s-a asigurat deloc, erau două domnişoare în mașină, şi ne-am ciocnit. Pur şi simplu mi-au tăiat calea. A fost destul de urât, dar slavă Domnului că nu au fost victime. Sperietura a fost destul de mare. Ce am vrut să spun, de fapt, este faptul că eu nu am făcut tam-tam, nu am făcut scandal. Pur şi simplu, ne-am dat jos din mașini. Mă durea puțin burta, pentru că dădusem cu burta de volan.

Dar domnişoara şi-a cerut scuze, eu cumva am încercat să o înţeleg. Doar atât i-am zis: "De ce nu te asiguri?". Asta referitor la nişte mesaje ce le-am primit aici, că dacă mă aflam eu în Logan, ce mare scandal făceam. Ei, uite că mi s-a întâmplat şi mie treaba asta şi nu am făcut scandal, nu am denigrat pe nimeni. Am considerat că este o simplă greşeală, un moment de neatenţie al unei fete. Ea mi-a dat asigurarea ei, eu mi-am reparat mașina. Tare bine-i să ne înţelegem noi, ca oameni între noi, şi când ni se întâmplă ceva de genul ăsta să încercăm să fim buni unii cu alţii, pentru că vedem cât de mult ne place ca aproapele nostru să fie bun cu noi, aşa că trebuie şi noi să oferim bunătate.", a povestit Ileana Sterp, pe contul personal de Instagram.

Ileana Sterp, despre accidentul provocat de fratele ei: "A greșit și conștientizează gravitatea situației"

Ileana Sterp a avut și o primă reacție privind accidentul rutier provocat de Culiță, soldat cu rănirea unui alt conducător auto. Ea a menționat că artistul este conștient de greșelile pe care le-a făcut și își asumă fapta comisă. Cu toate acestea, Ileana a recunoscut că nu dorește să facă prea multe declarații pe seama acestui subiect, pentru ca afirmațiile să nu-i fie interpretate. Aceasta susține că fratele ei este singurul în măsură să explice întreaga situație: "Probabil majoritatea dintre voi cunoașteți situația din familia noastră, cu toții am fost mai bulversați zilele acestea, mai triști pentru cele întâmplate, pentru ce i s-a întâmplat fratelui meu, Culiță. Slavă Domnului că atât el, cât și băiatul din cealaltă mașină sunt bine, asta ne bucură foarte mult.

Sunt sigură, Culiță realizează că a greșit și conștientizează gravitatea situației, însă spuneți-mi voi care dintre noi suntem fără de greșeală. Am stat zilele astea și m-am gândit la greșelile pe care le-am făcut eu de-a lungul timpului și sunt destule. Și m-am gândit că pe multe le-am făcut cu voia mea, cumva. Și aș vrea să stați și voi, fiecare, să vă gândiți la greșelile pe care le-ați făcut de-a lungul timpului și sunt sigură că fiecare veți găsi acolo mai puține sau mai multe și, poate așa, nu vom mai judeca atât de ușor greșelile altora.

Știu că de fiecare dată am ieșit și i-am luat apărarea lui Culiță, când a fost cazul. De fiecare dată noi am fost uniți și suntem și acum, dar eu am decis că este de datoria lui să vină să vă explice ceea ce s-a întâmplat, poate ceea ce voi spune eu va fi interpretat greșit. Tocmai de aceea nu am avut nicio reacție în online și, după cum vedeți, nici nu pot spune prea multe. El are acum nevoie de câteva zile să își revină, pentru că a fost un șoc pentru el, dar și pentru noi. Vreau să vă mulțumesc din toată inima că sunteți aici, indiferent de situație.", a mai spus Ileana Sterp, pe rețelele de socializare.

