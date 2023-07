Ileana Sterp nu mai poate face față cu doi copii mici! Sora lui Culiță a dat tot din casă: „Chem ajutoare”

In articol:

Ileana Sterp a adus pe lume cel de-al doilea copil în urmă cu circa două luni. Pe cât de fericită este că acum are fetiță și băiat, pe atât de dificile pot fi unele zile, atunci când timpul este prea scurt, iar treburile de făcut în casă sunt nenumărate.

Recent, tânăra mămică s-a confesat admiratorilor săi din mediul online în timp ce spăla vasele, în legătură cu problema pe care o are, legată de organizarea cu toate treburile casei.

Ileana Sterp are nevoie de ajutor în casă

Ileana Sterp se ocupă cu toate treburile casei și cu creșterea celor doi copii de una singură. Sunt zile în care simte că pierde controlul și că nu mai are timp să ducă la bun sfârșit toate sarcinile din timpul zilei, așa că sora lui Culiță a fost curioasă să afle dacă și admiratorii ei din mediul online simt că timpul trece pe lângă ei fără să facă mare lucru.

Mai în glumă, mai în serios, Ileana Sterp a menționat că și-ar dori să aibă un ajutor cu în casă, pentru a putea fi din ce în ce mai eficientă. Din această ecuație ies soțul său, frații săi și chiar și mama sa, mama Geta, pentru că cu toții au propriile responsabilități și sarcini zilnice de îndeplinit.

„E nu știu la voi, dar la mine, în ultima perioadă, zici că a intrat timpul în sac, eu nu mai am timp să fac mai nimic. Toată ziua fac câte ceva, dar parcă nu le mai termin. Acum am câteva vase de spălat, am făcut un chec, copiii dorm și aștept din minut în minut să se trezească să mergem la cineva în vizită, la niște vecini cu plocon. Voiam să vă întreb, așa e și la voi? Nu mai aveți timp pentru toate lucrurile pe care vreți să le faceți zilnic, că eu cu curățenia sunt în urmă rău de tot, deci ar trebuie să chem ajutoare, întăriri. Am impresia că orele alea, cât stă Carla la grădiniță, trec așa, parcă ar fi câteva minute.”, a spus Ileana Sterp în mediul online.