Ileana Sterp nu s-a putut abține, după ce a ascultat un interviu al Andreei Tonciu! Ce a deranjat-o pe sora lui Culiță?

Nu este un secret faptul că Andreea Tonciu are câteva intervenții estetice. Bruneta a spus mereu adevărul și nu s-a ascuns, încercâd să nu pară ceea ce nu este. Cu toate acestea, vedeta spune despre ea că este naturală, lucru ce a deranjat-o considerabil pe Ileana Sterp.

Ileana Sterp, reacție neașteptată la unul dintre interviurile Andreei Tonciu

Iată ce i-a transmis sora lui Culiță Stepr chiar în mediul public!

Andreea Tonciu a fost invitată în cadrul podcastului lui Viorel Grigoroiu, unde a discutat mai multe subiecte din viața sa. Printre discuțiile purtate, bruneta a atras atenția asupra intervențiilor estetice pe care și le-a făcut, mărturisind că este naturală față de cele care apelează la opreații și se schimbe complet.

“Păi toată viața mea am avut rinoplastie și două implanturi mamare și mi-am pus o dată sau de două ori în buze (n.r. acid hialuronic). Ce mare intervenție am avut eu? Crezi că sunt ca altele care și-au scos coaste, care se fac mai înalte, care își pun fund… Nu, frate! Eu sunt naturală în felul meu! Sunt fiartă în general pe persoanele care se dau ceea ce nu sunt”, a mărturisit Andreea Tonciu, în cadrul podcast-ului.

La cele auzite, Ileana Sterp nu s-a mai putut abține și a reacționat imediat pe pagina sa de Instagram. Influencerița a distribuit videoclipul cu Andreea Tonciu pe pagina sa și a lăsat și un mesaj prin care își întreba urmăritorii care mai este, de fapt, diferența dintre o femeie 100% naturală și una care are intervenții estetice de orice fel.

“<Io-s naturală> (n.r. ceea ce a declarat Andreea Tonciu). Care mai este diferența între o femeie naturală 100% și una care are intervenții de orice fel? Întreb pentru un prieten...”, a fost reacția Ileanei Sterp la cele declarate de Andreea Tonciu.

Imediat după, însă, sora lui Culiță Sterp a șters postarea, explicând că în mediul online totul este interpretabil și vrea să își vadă de treaba ei.

“Da… Am șters ce am pus mai devreme pentru că îmi dau seama că pe Instagram lucrurile sunt foarte interpretabile. Nici nu mai zic ce am pus pentru cine nu a văzut… Da, ar trebui să îmi văd de treabă că incă mai am multă”, a spus Ileana Sterp, pe pagina sa de Instagram.

Ileana Sterp, reacție la declarațiile Andreei Tonciu din mediul online [Sursa foto: Instagram]