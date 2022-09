Ileana Sterp, problemele de sănătate nu-i dau pace în ce-a de-a doua sarcină. Sora lui Culiță Sterp trece prin momente grele: „Starea mea de rău continuă”

In articol:

Ileana Sterp este însărcinată pentru a doua oară, însă se pare că această sarcină este cu totul diferită față de prima. Cu toate că este foarte fericită și entuziasmată că o să devină mamă pentru a doua oară, sora lui Culiță Sterp nu poate trece cu vederea stările de rău pe care le are constant de câteva săptămâni bune.

Fie că trece prin perioade bune, fie prin perioade mai puțin bune, așa cum este cazul de față, Ileana Sterp ține legătură cu admiratorii ei din mediul online și împărtășește cu aceștia și cele mai personale gânduri. Încearcă pe cât posibil să dea uitării stările de rău care nu-i dau pace, așa că face tot posibilul să iasă din rutină. În aceste momente se află la o nuntă alături de partenerul său. Chiar dacă are zâmbetul pe buze, Ileana Sterp a ținut să le mărturisească fanilor săi că nici acum nu se află într-o stare prea bună și că stările de rău persistă.

„Starea mea de rău continuă, dar nu vreau să mă plâng, știu că o să treacă”, a spus Ilneana Sterp pe Instagram, în urmă cu doar câteva minute.

Ce spunea Ileana Sterp în urmă cu doar câteva zile?

În urmă cu circa o săptămână, Ileana Sterp a decis să petreacă un weekend la munte, pentru a se deconecta de la rutina de acasă și de a respira aer curat. Scurta vacanță i-a priit destul de bine, însă stările de rău au reapărut odată ce s-a întors la activitățile zilnice de acasă.

„De când sunt însărcinată am stări de rău în continuu, poate nu de când sunt însărcinată, dar cel puțin de o lună am stările astea zilnice și parcă nu mai am chef de viață, de mai nimic altceva. În weekend am fost la munte, am zis că cu siguranță aerul de munte îmi va face bine, am stat 3 zile acolo. Într-adevăr, m-am odihnit, m-am simțit foarte bine, dar acum am revenit acasă și sunt multe treburi de făcut, am multe haine de spălat, nu am apucat încă să montez uscătorul de haine, astăzi trebuie să contactez pe cineva să vină să-l pună în funcțiune. Mai încerc să mențin curățenia atât cât pot. Carla m-a zgâriat la nas. Sper și îmi doresc să treacă cât mai repede și să nu mă țină pe tot parcursul sarcinii starea asta de rău. Am fost la contro, totul este în regulă cu sarcina”, a spus Ileana Sterp pe Instagram.