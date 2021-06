Ileana Sterp, supărată foc și pară! Ce a spus un internaut despre fiica ei! „Mi se pare urât să-i scrii asta unei mame”

Ileana Sterp [Sursa foto: Instagram] 17:17, iun 29, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, a devenit mămică cu normă întreagă în urmă cu mai bine de o lună de zile, iar noul rol îi priește de minune. Fiica ei a devenit centrul universului ei și al soțului ei, care sunt în al noulea cer de când cea mică a venit pe lume.

Mesajele în care este felicitată au curs ca o avalanșă și nu s-au oprit nici acum, însă unul dintre ele a înfuriat-o destul de tare pe Ileana, care a ținut să facă niște precizări pe rețelele de socializare.

Ileana Sterp [Sursa foto: Instagram]

Ileana Sterp, reacție dură la adresa unui internaut

Sora lui Culiță Sterp a făcut public un mesaj pe care l-a primit pe Instagram și a criticat dur modul în care o internaută i-a spus că fiica ei, Carla, seamănă mai degrabă cu tatăl decât cu ea.

„Seamănă toată cu tati, tu nu prea ai fost de față la proiectarea prințesei. Pupici, multă sănătate și numai realizări vă doresc”, i-a scris un internaut Ilenei Sterp.

Tânăra a înțeles că cea care i-a transmis acel mesaj nu avea intenții rele, însă modul în care și-a ales cuvintele a supărat-o foarte tare.

„Mi se pare urât să-i scrii asta unei mame. Știu că pentru mulți dintre voi acestea sunt niște glume și nu le faceți cu rea intenție, însă mai bine v-ați abține. Cum sună asta: „Tu n-ai fost de față la proiectare?!” Cum sună asta în condițiile în care eu am purtat-o în pântece, eu am suferit ore în șir de travaliu și eu am împins până la epuizare ca să nasc”, a scris tânăra pe

rețelele de socializare.

Ileana Sterp a explicat că nu o deranjează deloc să i se spună că fiica ei nu seamănă cu ea. Sora lui Culiță și-a rugat comunitatea să se abțină de la astfel de comentarii și glumițe.

„Nu mi se pare frumos să-i spui asta unei mame pentru că am participat și eu și soțul meu, ce crezi, dragă doamnă! Nu mă deranjează absolut deloc dacă cineva îmi spune că fetița mea seamănă cu mine sau cu soțul meu, pentru că și nouă în unele zile ni se pare că seamănă cu mine, în unele zile ni se pare că seamănă cu Dani, în altele cu bunicii. Deci nu mă deranjează deloc dacă mi se spune asta, dar mă deranjează să-mi spui că eu n-am participat la facerea ei”, a mai completat sora lui Culiță Sterp.