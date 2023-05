Ilie Dumitrescu, impresionat de prestația lui Florinel Coman în meciul FCSB - Sepsi OSK, deși atacantul lui Gigi Becali nu a înscris niciun gol: „E un lider incontestabil”

In articol:

FCSB a învins Sepsi OSK, scor 3-1, în etapa a șaptea din play-off-ul SuperLigii. Deși Florinel Coman nu se numără printre marcatorii grupării lui Gigi Becali, prestația fotbalistului de 25 de ani l-a impresionat pe Ilie Dumitrescu, fostul mare atacant al României.

FCSB a învins Sepsi OSK, scor 3-1, în etapa a șaptea din play-off-ul SuperLigii, pe teren propriu. Marcatorii grupării lui Gigi Becali au fost David Raul Miculescu (minutul 28), Ovidiu Popescu (minutul 74) și Andrei Cordea (minutul 79). Deși Florinel Coman nu se află pe lista marcatorilor la meciul împotriva covăsnenilor, Ilie Dumitrescu, fostul mare fotbalist român, a rămas impresionat de prestația atacantului de 25 de ani.

Pe lângă Florinel Coman, Ilie Dumitrescu a rămas plăcut surprins și de Adrian Șut, marcatorul Ovidiu Popescu și Darius Olaru. Însă, Coman rămâne „preferatul” fostului mare fotbalist din acest meci, acesta numindu-l „lider incontestabil”: „FCSB e o echipă foarte puternică în linia de mijloc. Mă refer la acest la acest triunghi, Șut, Ovidiu Popescu și Olaru mai avansat. Aici cred că a fost superioară FCSB. Florinel Coman e într-o formă foarte bună și face diferența. Apoi, sunt și acești jucători polivalenți.

Miculescu, număr 9, în locul lui Compagno, a avut un randament foarte bun, chiar dacă nu a avut foarte multe minute în acest sezon. Ce înseamnă Sorescu, să joci cu el extremă, apoi să-l retragi în apărare, să-l introduci pe Cordea care apare foarte bine la finalizare.

E o echipă cu jucători cu calitate în ultimii 20 de metri. În special Coman trece printr-un moment foarte bun și e un lider incontestabil. Dacă el se ridică la un nivel foarte bun și are în spate această linie de mijloc, FCSB arată foarte bine.”, a transmis Ilie Dumitrescu, citează prosport.ro.

Florinel Coman, după victoria cu Sepsi OSK: „Au fost foarte multe ocazii pe care nu le-am fructificat”

După victoria cu Sepsi OSK, 3-1, Florinel Coman a declarat că FCSB putea închide meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe în prima repriză, însă numeroasele ocazii nu au fost fructificate. Atacantul de 25 de ani a mai declarat despre meciul de luni, 8 mai, că a fost unul consistent, iar victoria este cea mai importantă.

„Am făcut un meci consistent. Puteam închide meciul în prima repriză. Au fost foarte multe ocazii pe care nu le-am fructificat. Importante e că am câștigat.

(n.r. întrebat dacă au rămas doar două echipe în lupta pentru titlu) Nu îmi place să fac calcule. Aveam un meci în această seară, știam ce ne va aștepta. Am analizat meciurile pe care le-au avut cei de la Sepsi și am reușit să gestionăm momentele. (n.r. ce ai simțit la 1-1?) Am simțit că putem reveni. Fanii erau în spatele nostru. A fost totul foarte bine.

În meciurile pe care le mai avem, nu mai contează jocul foarte mult. Contează doar să luăm cele trei puncte, cum am făcut la Craiova, de exemplu. Întâlnim CFR acasă, avem un plus foarte mare cu suporterii care vor veni. Trebuie să pornim cum am făcut-o în această seară, agresiv și cu gândul de a lua cele trei puncte.”, a declarat Florinel Coman la flash-interviul după meciul cu Sepsi OSK, conform sursei citate anterior.

