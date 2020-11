Ilie Năstase a câştigat sume uriaşe din tenis! "Nu mă gândeam la bani" VIDEO

În 1972, Ilie Năstase a fost jucătorul cu cele mai mari câștiguri din tenis - 176.000 de dolari, în 1973 suma premiilor aproape se dubla, iar în 1976 devenea primul jucător din Europa care a depășit 1 milion de dolari câștigați din tenis.

In articol:

Și totuși, câţi bani avea fostul mare tenismen când și-a încheiat cariera sportivă, este întrebarea pe care i-a adresat-o Denise Rifai lui Ilie Năstase.

Citeste si: Secretul din culisele emisiunii “40 de intrebari cu Denise Rifai”; Care este ritualul celebrei jurnaliste, inainte de fiecare filmare

Citeste si: Viitorul vaccin, în pericol! S-a cerut ajutorul Armatei. Măsuri de ultima oră - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

”Eu nu-i număram pe cei pe care-i câștigam, ci pe cei pe care-i cheltuiam. Mie mi-a mers bine în 1972 să câștigi un milion, două…Eu știu că am cheltuit foarte mult. Știu că după o finală de la Roland Garros pe care am pierdut-o erau 14-15.000 de franci, circa 3000 de euro banii de astăzi, am cheltuit tot într-o seară la restaurant, că m-am enervat că am pierdut. A doua zi a trebuit să mă duc cu autobuzul la aeroport. Așa eram eu, nu mă gândeam la bani. Sigur că banii veneau de la sponsori, de la echipament, rachete, Fiecare avea contracte. Și astăzi la fel se întâmplă, banii nu vin din premii, ci de la sponsori, și dacă ești bun ai foarte mulți sponsori”, a spus Ilie Năstase în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

Citeste si: S-a aflat motivul divorţului dintre Brigitte și Ilie Năstase. Bruneta a recunoscut: ”După bătăile pe care mi le dădea…”

Ilie Năstase, un iubit darnic. Soţia sa a primit cadou o maşină de 240.000 de euro

Ioana a primit o masina de 240.000 de euro cadou de la Ilie Nastase

De altfel, de-a lungul timpului, presa a scris despre cheltuielile extravagante ale lui Ilie Năstase, dar mai ales despre cadourile scumpe pe care le făcea iubitelor sau soțiilor sale. În urmă cu două luni, actuala lui soție, Ioana a primit cadou o mașină de lux, pentru care Ilie Năstase a plătit 240.000 de euro. A fost cadoul fostului mare sportiv pentru soția lui care în septembrie a împlinit 45 de ani.