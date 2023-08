Ilie Năstase a declarat public ce pensie are: „Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună”

In articol:

Data de 23 august nu are doar semnificații naționale în Romania din perioada comunistă, a fost și momentul în care marele tenismen Ilie Năstase a devenit, în premieră, lider în clasamentul ATP. Cincizeci de ani mai tărziu, cel care era supranumit „Nasty” a făcut mai multe desvăluiri, inclusiv despre suma pe care o primește

Ilie Năstase: „Am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună”

de la statul român.

„Nu am fost răsplătit, nu am primit nici măcar felicitări. Eu am fost răsplătit cu o pensie de militar de 1.435 de lei pe lună. Asta este răsplata pe care eu o primesc in fiecare lună.

Dar să ştiţi că nu mă aşteptam să mă răsplătească cu nimic... Dar dacă tot dau la alţii şi dau serios pensiile astea speciale... L-am auzit pe unul care spunea că «am eu pensie specială» ... Dacă a mea este pensie specială, alea cu adevărat speciale cum dracu' sunt? Cât or primi ăia?”, a spus Ilie Năstase, conform Agerpres.

Ilie Năstase a primit gradul de general-maior în retragere, cu două stele. De-a lungul timpului, fostul tenismen a fost în lumina reflectoarelor și mai multe voci au susținut că ar încasa foarte mulți bani de la stat, având o pensie uriașă.

Ilie Năstase [Sursa foto: Profimedia]

Ilie Năstase: „E frumos că s-a întâmplat chiar de Ziua Națională”

Ilie Năstase a rememorat momentele în care era tachinat de cunoștințe în acel moment.

„Toţi care au venit la mine în casă şi vedeau premiul ăla îmi spuneau: «Haideţi, domnule, că aţi aranjat cu ăia să vă dea premiul pe 23 august, de ziua României». Nimeni nu credea că tocmai atunci s-a întâmplat.

E frumos, într-un fel, că s-a întâmplat chiar de Ziua Naţională”, a mai adăugat Ilie Năstase, conform sursei citate.

Simona Halep nu m-a depăşit niciodată pe mine, ea le-a depăşit pe fete, eu sunt la băieţi, nu am eu treabă cu Halep. Că a stat ea 64 de săptămâni şi a luat două Grand Slamuri, sau eu am luat două şi cinci la dublu... Nu, fiecare este pe felia lui, nu vreau să mă compar cu nimeni Ilie Năstase