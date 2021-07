Ilie Năstase a fost căsătorit de cinci ori. Cu ce femei celebre s-a iubit fostul tenismen român și care este relația pe care o regretă: "Pentru mine nu a fost un lucru bun relația asta"

Ilie Năstase, alături de fosta soție, Amalia, Andreea Marin și Ion Țiriac [Sursa foto: MediaFax Foto] 18:21, iul 19, 2021 Autor: Ioana Stan

Ilie Năstase a fost căsătorit de cinci ori și s-a iubit cu femei celebre, până la vârsta de 75 de ani. Multe dintre relațiile sale s-au terminat cu acuzații și replici acide în spațiul public.

Ilie Năstase a fost căsătorit de cinci ori

Ilie Năstase a împlinit 75 de ani[Sursa foto: MediaFax Foto]

Ilie Năstase s-a căsătorit prima oară în 1972, la vârsta de 26 de ani, cu Dominique Grazia, un top model belgian. Ea este femeia care l-a făcut prima oară tată. Fiica sa, Nathalie, are 43 de ani, trăiește în Canada și lucrează la un restaurant, în prezent fiind necăsătorită. Cei doi au divorțat zece ani mai târziu.

În 1984, la vârsta de 40 de ani, s-a căsătorit cu actrița americană Alexandra King, cu care a adoptat doi copii, Nicholas și Charlotte.

Ilie Năstase și fosta sa soție Amalia[Sursa foto: MediaFax Foto]

A treia soție a fost românca Amalia Teodorescu, cu care s-a căsătorit în 2004. Au două fiice, Alessia și Emma Alexandra. Cei doi au divorțat în 2010. Fosta soție a recunoscut în cadrul podcast-ului cu Mihai Petre că a suferit în urma divorțului.

„Divorțul de Ilie a fost ca un roller coaster, erau niște munți de frică în fața mea. Mă gândeam ce fac, lumea din jur îmi zicea: «Unde te duci, ești nebună, ai copii!». Nu mi-a fost ușor, dar știam că pot să încep de la zero. Am reușit să reconstruiesc și viața copiilor, și pe a mea. Când am anunțat divorțul a fost cel mai greu, era toată atenția pe mine.

Am dat o scrisoare și gata. S-a terminat, nu am mai continuat. După ce nu mai ești bine ca și cuplu, o lași așa și gata. La câțiva ani după divorț am fost cu Alessia la o evaluare psihologică și doamna psiholog mi-a zis: «Doamnă, copilul ăsta nu a trecut printr-un divorț». După divorț, eu și Ilie am găsit modalități ca fetele să nu sufere după un scandal”, a dezvăluit Amalia Năstase.

Ilie Năstase și femeile din viața lui

Ilie Năstase, în ziua nunți cu Brigitte Sfăt[Sursa foto: MediaFax Foto]

După ce a încheiat mariajul cu Amalia, Ilie Năstase a început o relație tumultuoasă cu vedeta mondenă Brigitte Sfăt, care i-a devenit a patra soție în 2013. Cei doi au divorțat în 2018. Relația lor a fost una tumultoasă, care a ținut primele pagini ale ziarelor mondene. Relația dintre ei nu s-a terminat frumos și cuvintele nu au fost de laudă în urma mariajului lor.

”Ea a câștigat imagine de pe urma mariajului cu mine. Și asta și-a dorit. Văd și acum la televizor, fiecare din domnișoarele astea care au reality show. Nu înțeleg cine sunt aceste persoane de au aceste reality show-uri. Din greșeală mai dau, mă uit, dar nu știu cine sunt…un băiat mai tânăr, Jador, Pastramă, Salam, nu înțeleg ce sunt emisiunile astea. Ce câștigă sau ce învață oamenii care se uită la emisiunile alea că eu nu înțeleg. Sunt certuri acolo cu copilul pe marginea patului, pe prăpastie, îi cad banii în apă (n.red. sunt frânturi din emisiunea pe care Brigitte o are la un post de televiziune). Pentru mine nu a fost un lucru bun relația asta, asta e sigur!”, a spus Ilie Năstase în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D.

În 2019, Năstase s-a însurat cu actuala sa soție, Ioana Simion. Cei doi s-au iubit, s-au certat, au anunțat că divorțează, însă s-au împăcat. Ei sunt împreună în prezent, iar fostul tenismen a declarat că a sărbătorit împlinirea celor 75 de ani, alături de Ioana Simion.

"Am petrecut aseară cu soția și cu câțiva prieteni. Acum mergem la Costinești să petrecem cu prietenii, acolo unde îmi sărbătoresc ziua de naștere de câțiva ani încoace, la invitația bunului meu prieten, Nicușor Năstase. Încerc să mă mențin prin sport. Am făcut sport și contează. Mă tund mai scurt acum, că am tot avut părul lung, mi-am lăsat barbă. Mă mențin. Îmi doresc să am sănătate. M-a sunat Țiriac de ziua mea și mi-a spus <n-o să-ți spun La mulți ani, că deja ai prea mulți> (râde).", a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru wowbiz.ro.