Ilie Năstase a practicat un alt sport, înainte de tenis! Este uluitor cum a ajuns, de fapt, să se reprofileze

Ilie Năstase se numără printre cei mai buni sportivi ai țării noastre, iar fostul sportiv a făcut performanță în tenis. Un lucru pe care admiratorii lui ”Nasty”, așa cum i se mai spune tenismenului, nu îl știu este acela că acesta a făcut un alt sport înainte de a activa în domeniul în care și-a făcut un nume și unde s-a bucurat de un real succes.

Ei bine, înainte de a fi tenismen, Ilie Năstase a fost fotbalist și chiar îi plăcea tare mult. La momentul acela, mama îl vedea că se lovește destul de des la antrenamente, așa că l-a îndemnat să se apuce de tenis, fapt care s-a și întâmplat.

Antrenorul său de fotbal a venit la el și i-a spus că îi va da o ciocolată dacă va rămâne la fotbal, iar cel care i-a devenit, ulterior, antrenor de tenis l-a ”ademenit” cu o ciocolată mai mare, iar Ilie Năstase a preferat să se reprofileze atunci pe tenis.

„Jucam fotbal, mă loveam, aveam vânătăi pe la picioare și mama îmi spune: „De ce nu te duci la tenis? Acolo nu te lovești”…

A venit domnul Catană, antrenorul meu de atunci, și mi-a spus că-mi aduce o ciocolată mică dacă stau la fotbal. Lângă mine era și antrenorul de tenis, domnul Chivaru, care mi-a adus o ciocolată mare. Am preferat tenisul”, a declarat Ilie Năstase în podcast-ul lui Adrian Artene.

Ce a făcut Ilie Năstase cu primii bani câștigați din fotbal

De asemenea, Ilie Năstase a dezvăluit și ce a făcut cu primii bani câștigați din tenis, mai precis, sportivul și-a cumpărat o bicicletă, pe care și-a cheltuit tot salariul, căci venitul lunar nu era unu foarte mare, mai precis 800 de lei, la vremea aceea.

„Cu primii bani mi-am luat o bicicletă. Cred că am dat tot salariul atunci, lucram la unitatea militară, la depozitul de materiale. Aveam salariul 800 atunci, bicicleta era vreo 700 și ceva și noi mergeam la… aveam un restaurant al sportivilor, în centru, pe Magheru (n.red. – Bulevardul Magheru din București) și am lăsat-o și eu că veneau cicliști. Își lăsau ei bicicletele și am lăsat-o și eu. Am ieșit de acolo și nu mai era bicicleta mea. Ei le legau cu lacăte, eu nu. Așa că am cheltuit toți banii din luna aia pe bicicletă.”, a mai spus Ilie Năstase în emisiunea citată.

Ilie Năstase