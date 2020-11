Ilie Năstase, adevărul despre momentul în care şi-a dat pantalonii jos pe terenul de tenis! Nu e doar o legenda VIDEO

Fanii au spus mereu că meciurile lui Ilie Năstase erau un adevărat spectacol pentru cei din tribune. Era motivul pentru care lumea se inghesuia să-l vadă pe sportivul roman. Presa a scris că la Wimbledon era atât de iubit încât organizatorii îi puneau meciurile doar pe arena centrală, acolo unde erau cele mai multe locuri in tribune. Dar nu doar jocul lui Ilie Năstase era special, ci şi ceea ce făcea el pe teren.

Fratele sportivului povestea la un moment dat că din cauza comportamentului său, care făcea deliciul publicului, Ilie Năstase a pierdut sume consistente. ”Cred că Ilie a pierdut cel puțin 3 milioane de dolari în carieră din cauza comportamentului său din cauza amenzilor pentru prostiile pe care le făcea pe teren. O dată la un meci din Atlanta s-a vopsit tot negru pe corp ca să facă mișto de Arthur Ashe, iar la Wimbledon și-a dat pantalonii jos. Așa era el,dar lumea îl iubea", a povestit la un moment dat fratele lui Ilie Năstase.

Ilie Nastase a fost invitatul lui Denise Rifai la Kanal D

Ilie Nastase, despre amenzile luate din cauza comportamentului sau

Invitat la emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Ilie Năstase a fost intrebat de moderatoarea emisiunii care a fost totuşi cea mai mare nebunie pe care a făcut-o, iar fostul mare sportiv a povestit intâmplarea cu pantalonii.

”Nebunia cu Arhur Ashe a fost așa: am jucat cu el la dublu și în perioada aceea ieșise un regulament ca ambii jucători să aibă aceleași culori de echipament. Și am zis că dacă echipamentul e la fel să mă și vopsesc. Acolo majoritatea spectatorilor erau de culoare. Bineînţeles că după ce am intrat, fiind cald, toată culoarea a inceput să cadă pe echipament. Primul care a râs a fost Arthur Ashe. Cât despre amenzi și despre povestea cu pantalonii, sunt adevărate. În perioada aceea nu aveai voie să te duci la toaletă, nu exista pauză pentru toaletă aşa cum există acum. M-am cerut la toaletă și arbitrul principal a spus că nu poate și i-am spus că dacă nu mă lasă să mă duc o să fac acolo. Dar nu mi-am dat chiar pantalonii jos, stăteam cu mâna pe femoar să îl dau în jos. Iar ăla s-a speriat și a spus că îmi dă două minute să mă duc până la vestiar. Eram pe terenul central unde era și loja reginei, nu puteam să-mi permit treaba asta. Am făcut multe, dar le-am făcut natural, că așa simțeam eu. Nu m-am gândit niciodată că o să primesc amenzi. Am făcut-o pentru mine şi dacă a plăcut si spectatorilor cu atât mai bine", a mărturisit Ilie Năstase in emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" de la Kanal D.