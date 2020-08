Ilie și Ioana Năstase s-au căsătorit în luna iunie

In articol:

Ilie Năstase și Ioana sunt mai fericiți ca niciodată! Cei doi s-au căsătorit recent, în luna iulie, după multe zvonuri că urmează să divorțeze. Ei își trăiesc iubirea ca la 20 de ani și se pare că decizia de a rămâne împreună le-a salvat relația.

În semn de dragoste și apreciere pentru soția lui, Ilie Năstase i-a făcut un cadou luxos soției lui: un Bentley Continental GT Sport, în două uşi, în valoare de 240.000 de euro.

Ioana Năstase împlinește 45 de ani pe 15 septembrie

Soția fostului tenismen își va sărbători ziua de naștere pe 15 septembrie, dar se pare că soțul ei nu s-a putut abține să-i dea cadoul.

"De data aceasta, mașina e de la Ilie. Am primit cadou de la soțul meu o mașină pe care mi-o doream foarte mult. Acum două săptămâni, cineva a parcat în fața blocului un Bentley modelul acesta și am zis: 'Wow, ce mașină frumoasă'. Am fost imediat în reprezentanță și am luat-o pe loc. Mai am cinci mașini, diferite mărci, dar nu se compară cu aceasta. Este de vis", a declarat Ioana Năstase pentru click.ro.

Ioana Năstase alături de noua ei mașină[Sursa foto: Facebook]

Ilie Năstase și Ioana Simion nu pierd timpul deloc! După ce s-au căsătorit au și dat vestea cea mare: „O fetiță”

După ce s-au căsătorit, cei doi au mărturisit că și-ar dori foarte mult să aibă o fetiță împreună.

”Noi venim din două lumi diferite. Eu am fost învăţată să trăiesc într-un anume fel, Ilie în alt fel. Am fost o femeie statornică, care a dus o căsnicie 22 de ani. Mi-am respectat foarte mult fostul soţ, deci am trăit frumos şi curat. Acum am intrat într-o lume în care nu prea mă regăsesc. Încerc, dar parcă nu sunt eu. Am renunțat la divorț, dar i-am pus anumite condiții lui Ilie. Înainte să fac acest pas a existat o condiție pe care i-am pus-o pentru a face cununia religioasă”, a declarat Ioana Năstase pentru ShowBlitz, potrivit Impact.ro. (Citeste si: Ce pensie are Ilie Nastase de la statul roman. Nimeni nu ar fi crezut asa ceva)