Ilie Năstase, chemat să semneze actele de divorț după Paște! Ce se întâmplă cu cadourile de 400.000 de euro pentru soția Ioana? EXCLUSIV

S-a stabilit primul termen din procesul de divorț dintre Ioana și Ilie Năstase, care ar putea fi și ultimul.

Divorțul soților Năstase, programat pe 24 iunie

Între cei doi există un contract prenupțial care prevede condițiile în care bunurile celor doi se vor împărți în cazul unui posibil divorț. Asta face mult mai simplă treaba avocaților.

Ioana și Ilie Năstase sunt chemați să semneze actele de divorț pe 24 iunie, la Judecătoria Constanța. Atunci va avea loc prima înfățișare în procesul pe care Ioana i l-a intentat soțului ei. Este posibil ca până atunci lucrurile să se mai schimbe iar femeia să accepte să se întoarcă în brațele lui Ilie, așa cum își dorește fostul mare sportiv.

Ioana Năstase (fostă Simion) a depus actele de divorț pe 3 martie, la puțin timp după ce a recunoscut că a sunat la 112 pentru că soțul ei o agresa verbal și fizic.

Ilie Năstase înceracă să-și convingă soția să se întoarcă la el

„E adevărat ce a apărut în presă. Nu vreau să dau prea multe detalii, pentru mine e foarte important că am reușit să scap teafără pe ușă. Nu vreau să vorbesc urât la adresa lui. Tot ce mi-am dorit a fost să ies de acolo teafără. Nu am depus plângere din respect, că nu e frumos. Am stat împreună, a bucurat atâtea milioane de oameni.

Totul a pornit de la o chestie banală, dar nu vă pot detalia. Nu vreau să vorbesc prea multe. Niciodata nu l-am acuzat de ceva, nu sunt geloasă. Era liniște și pace și deodată… Tot ce pot să spun e că el e încărcat din alte părți și vine și se răzbună pe mine. Nu știu ce să vă spun, că acum sunt și sub șoc. M-am speriat foarte tare. Am 45 de ani și m-am speriat foarte tare. Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal ”, a declarat Ioana Năstase în Click.

Ioana: ”Mi-a spus că îmi vor rămâne cadourile”

Cei doi au avut însă o tentativă de împăcare la jumătatea lunii martie și chiar au luat masa împreună. La acea vreme, Ioana nu părea foarte sigură că va accepta să se împace cu Ilie.

" Da, ne-am mai văzut în ultimele săptămâni. Mai vorbim la telefon, mai schimbăm mesaje, ba am ieşit chiar şi la masă împreună. Pot să vă spun astăzi că poveştile acelea, cum că îmi va lua cadourile oferite înapoi, lucru despre care presa a speculat pe larg, ar putea avea un final fericit.

Ilie m-a lăsat să înţeleg că nu va face asta. Ba chiar mi-a spus, recent, că îmi vor rămâne cadourile pe care mi le-a oferit, inclusiv maşina şi verigheta”, a mai spus Ioana Năstase.

Ilie Năstase, la al cincilea divorț

Ilie Năstase si sotia lui au făcut nunta în 2019

Ioana și Ilie Năstase s-au cununat civil în 2019, la Hârșova, județul Constanța și religios un an mai târziu, la Mangalia. În doi ani de căsnicie, Ilie i-ar fi oferit soției sale cadouri de peste 400.000 de euro.

Ar fi al cincilea divorț pentru Ilie Năstase, care a mai fost căsătorit cu: Dominique Grazia (1972-1982), Alexandra King (1984-2002), Amalia Teodorescu (2004-2010) și Brigitte Sfăt (2013 – 2018).