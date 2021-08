Ilie Năstase, cu blicla-n soare! Ion Țiriac în Chrysler, la mare! Cei doi grei ai tenisului mondial se distrează, după posibilități, pe litoralul românesc!

In articol:

Cei doi grei ai tenisului mondial, Ilie Năstase și Ion Țiriac, au fost surprinși de paparazzi wowbiz la mare, fiecare petrecând timpul separat.

Cum au fost surprinși Ilie Năstase și Ion Țiriac, surprinși de paparazzi la mare. Imagini de colecție

Ilie Năstase se relaxează la mare, dar nu uită de sport! Fostul campion la tenis a fost surprins de paparazzi wowbiz la mare, în timp ce face sport pe bicicletă. Într-o declarație în exclusivitate pentru wowbiz, fostul sportivi a mărturisit că se menține în formă la 75 de ani făcând sport și ducând o viață echilibrată.

"Încerc să mă mențin prin sport. Am făcut sport și contează. Mă tund mai scurt acum, că am tot avut părul lung, mi-am lăsat barbă. Mă mențin. Îmi doresc să am sănătate. M-a sunat Țiriac de ziua mea și mi-a spus <n-o să-ți spun La mulți ani, că deja ai prea mulți> (râde).",

a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

Ilie Năstase se plimbă pe o bicicletă marca BMW, care costă aproximativ 5.000

de euro și este o ediție limitată. Pe aceeași biciletă a fost surprins plimbându-se și atunci când polițiștii l-au lăsat fără permis.

„Vreau să le mulțumesc polițiștilor pentru că astfel o să fiu în formă la picioare.

Ion Țiriac, la mare cu decapotabila de 200.000 de euro

E sănătos. Nu mai am voie nici de mașină, nici de scuter. O să-mi iau o tricicletă”, a declarat Năstase pentru Kanal D, în 2018.

Ion Țiriac l-a depășit pe bunul său prieten Ilie Năstase...la kilometri! În timp ce Năstase se plimbă cu bicicleta, Năstase face senzație cu decopatiba sa, Chrusler New Torker.

Mașina este fabricată în 1960 în doar 500 de exemplare. O asemenea mașină valorează 200.000 de euro. Și acesta nu este singurul exemplar de autoturism rar din colecția fostului campion. Însă, "averea" din garaj necesită multă grijă și atenție.

Cele aproximativ 420 de exemplare din garaj trebuie plimbate zilnic cel puțin 10 kilometri. Decapotabila turcoaz este în topul preferințelor fostului sportiv și are mare grijă de ea. Probabil a mers cu ea la mare tot pentru a-i face ritualul de îngrijire.