Ilie Năstase dă moda în pijamale! L-a văzut toată lumea în hainele în care a dormit și nu a avut nicio jenă | EXCLUSIV

Ilie Năstase este o mare valoare a țării noastre în lumea sportului. A făcut istorie în tenisul mondial pentru România. Momentul care l-a propulsat în carieră a venit datorită lui Rene Lacoste, unul dintre cei mai mari tenismeni din istoria Franței.

Ilie Năstase, în pijamale, în fața tuturor

Ilie Năstase nu mai are rușine. Nu îi pasă de părerea celorlalți și poate e mai bine, trăiește mai liniștit. Dacă de-a lungul timpului publicul l-a văzut în orice ipostază posibilă, cea în care este îmbrăcat în pijamale nu a fost bifată.

Paparazzi WOWbiz se așteptau să îl vadă pe Nasty la apartamentul lui de lux, relaxându-se, așa cum l-au surprins de obicei. De data aceasta, lucrurile au stat diferit. Ilie Năstase a ieșit pe terasă, imediat cum s-a ridicat din pat, lăsând pe toată lumea să îi admire pijamalele. Ce-i drept, îl prind carourile. Bineînțeles că faimosul tenismen nu doarme în orice. Pur și simplu, nu i-a păsat de nimic și a ieșit pe terasa apartamentului său de lux, așa cum nu l-ai văzut niciodată, și anume în hainele de dormit.

Ilie Năstase, totul despre cel mai mare regret al său

Ilie Năstase are un mare regret, pe care ni l-a spus și nouă, într-un interviu mai vechi. Acesta a fost un iubitor al sportului dintotdeauna și îl deranjează când vede că țara noastră nu promovează aceste valori.

„Dacă noi nu investim în sport, o să investim de 10 ori mai mult în sănătate. Copii noștri nu vor știi să meargă, da păi să alerge. Țările civilizate asta fac, bagă bani foarte mulți în copil. Trebuiau să facă 500 de grădinițe pentru copii, să învețe sport de mici și proiectul a căzut. Voiam și eu să fac treaba asta. E un lucru foarte rău că nu s-a întâmplat. Eu n-am știut că există Sub-14. Asta ne dă încredere. Din păcate, eu n-am ieșit din România până la 20 de ani, care este o greșeală enormă a federației și a comuniștilor. Colegii mei deja jucau de 3-4 ani la Wimbledon, la Roland Garros, la US Open. Primul meu US Open a fost la 23 de ani și l-am bătut pe Stan Smith, și am pierdut în Turul III cu Rosewall. După 3 ani am câștigat US Open”, a adăugat Ilie Năstase, într-un interviu exclusiv, pentru WOWbiz.

