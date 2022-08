Ilie Năstase este în putere maximă la 76 de ani! Și-a reorganizat singur terasa apartamentului de la mare. Imagini de neratat | EXCLUSIV

In articol:

Ilie Năstase a făcut istorie în tenisul mondial pentru România, lucru care părea imposibil la începuturile sale în tenis, când juca cel mai des în țară sau în țările din fostul bloc comunist.

Momentul care l-a propulsat în carieră a venit grație lui Rene Lacoste, unul dintre cei mai mari tenismeni din istoria Franței.

Vârsta e doar un număr. Ilie Năstase demonstrează asta! La 76 de ani se mișcă mai bine decât mulți tineri din ziua de azi. Nici în vacanță nu a scăpat de paparazzi WOWbiz, care l-au surprins așa cum nu a mai fost văzut. Fostul tenismen și-a reorganizat terasa apartamentului de la mare de unul singur, fără ajutor, pentru că doar e numărul 1, nu?

Jurnaliștii WOWbiz nu l-au scăpat din ochi și au observat cum Ilie Năstase a mutat câteva lucruri dintr-o parte în alta, pentru ca terasa că arate așa cum își dorește. Lucrurile pe care le-a mutat nu erau atât de ușoare. Este vorba despre două vaze uriașe, cu ornamente din frunze artificiale, pe care le-a târât dintr-o parte a terasei în alta. Așadar, Nasty este un exemplu de AȘA DA, deoarece pe lângă relaxare și recreere, a ales ca în vacanță să și muncească.

Care e cel mai mare regret al lui Ilie Năstase?

Ilie Năstase atrage atenția că sportul nu face parte cu adevărat din educația copiilor din România și, în consecință, baza de selecție pentru grupele de performanță scade și, mai important, sănătatea copiilor are de suferit pe termen lung. Chiar dacă sportul nu primește, în viziunea lui Năstase, sprijin adevărat din partea statului în România, reușitele sportivilor precum David Popovici, dublu campion mondial la înot, la Budapesta, și Alexia Tatu, campioană la Wimbledon Sub-14, într-o

finală 100% românească, încă țin sus steagul țării noastre.

„Dacă noi nu investim în sport, o să investim de 10 ori mai mult în sănătate. Copii noștri nu vor știi să meargă, da păi să alerge. Țările civilizate asta fac, bagă bani foarte mulți în copil. Trebuiau să facă 500 de grădinițe pentru copii, să învețe sport de mici și proiectul a căzut. Voiam și eu să fac treaba asta. E un lucru foarte rău că nu s-a întâmplat. Eu n-am știut că există Sub-14. Asta ne dă încredere. Din păcate, eu n-am ieșit din România până la 20 de ani, care este o greșeală enormă a federației și a comuniștilor. Colegii mei deja jucau de 3-4 ani la Wimbledon, la Roland Garros, la US Open. Primul meu US Open a fost la 23 de ani și l-am bătut pe Stan Smith, și am pierdut în Turul III cu Rosewall. După 3 ani am câștigat US Open”, a adăugat Ilie Năstase, într-un interviu exclusiv, pentru WOWbiz.

