Ilie Nastase, fara secrete, in fata telespectatorilor Kanal D, la „40 de intrebari cu Denise Rifai”

Ilie Nastase si Denise Rifai

Ilie Nastase, legenda vie a sportului romanesc, vine la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, marti, 10 noiembrie, de la 23:15, la Kanal D. Castigator al unui numar covarsitor de titluri pentru Romania, in „sportul alb”, personalitate efervescenta a scenei publice romanesti, cu o poveste uluitoare de viata, atat pe terenul de tenis, cat si in afara lui, marele sportiv vine in fata telespectatorilor cu dezvaluiri in premiera. Ilie Nastare a intrat in istorie drept primul lider al clasamanetului ATP (Association of Tennis Professionals) si este unul dintre cei mai importanti jucatori ai anilor ’70, de doua ori numarul 1 mondial, cu sapte titluri de Grand Slam in palmares, cu 109 meciuri castigate in cadrul Cupei Davis si de patru ori castigator al Turneului Campionilor. Ilie Nastase este si primul tenismen din istorie care a trecut pragul milionului de dolari castigat din premiile oferite de acest sport.

Ilie Nastase a tinut primele pagini ale ziarelor nu numai cu cu extraordinarele realizari sportive, ci si cu viata sa personala tumultuoasa. Are cinci mariaje la activ, cinci copii si continua sa fie una dintre cele mai suprinzatoare personalitati de pe scena publica romaneasca.

In emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Ilie Nastase ofera cu generozitate amanunte surprinzatoare despre competitiile sportive din perioada comunista, despre prieteniile si oamenii care l-au marcat, femeile din viata sa, experienta de tata, greselile trecutului, dar si planurile pentru viitorul apropiat si indepartat.

Ilie Nastase - 40 de intrebari cu Denise Rifai

„Il respecta Romania pe Ilie Nastase asa cum merita?”, „De ce nu au rezistat casniciile dumneavoastra?”, „Cu care dintre sotiile dumneavoastra nu v-ati mai casatori?”, „Va doare ca niciunul dintre copiii dumneavoastra nu a facut performanta in tenis?” sunt doar cateva dintre cele 40 de intrebari la care Ilie Nastase va raspunde in cadrul emisiunii moderata de Denise Rifai, la Kanal D!

Nu pierdeti marti, 10 noiembrie, de la ora 23:15, dezvaluiri in premiera facute de Ilie Nastase la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, la Kanal D.