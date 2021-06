Ilie Năstase, gest lipsit total de inhibiții față de Ioana! Toată lumea a rămas fără cuvinte

In articol:

Deși timp de luni de zile au ținut primele pagini ale tabloidelor cu divorțul dintre ei, cei doi au reușit să-și regăsească drumul înapoi spre celălalt, iar acum se iubesc la fel ac în prima zi.

Ilie Năstase a făcut un gest de iubire față de soția sa, Ioana Năstase, pe rețelele de socializare. Toată lumea a amuțit, după ce au văzut comentariul fostului tenismen la adresa focosei brunete.

Ilie, comentariu fără inhibiții la adresa Ioanei Năstase

Ioana Năstase a postat o fotografie absolut adorabilă pe Facebook în care apare alături de nepoțica lor. Imaginea a strâns peste 400 de aprecieri în doar trei ore de când a fost făcută publică și peste 30 de comentarii, unul fiind al lui Ilie Năstse.

Se pare că fostul tenismen este mai îndrăgostit ca niciodată de soția sa și a decis să-i lase un comentariu lipsit total de inhibiții la ultima fotografie. Ilie Năstase nu s-a putut abține să nu facă o remarcă la adresa bustului generos al soției sale.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Citeste si: Care este motivul pentru care Ioana Simion nu mai divorțează de Ilie Năstase? Primele declarații ale brunetei despre retragerea cererii de divorț

„Ce sâni frumoși are bunicuța”, i-a scris Ilie Năstase soției sale pe Facebook.

Ilie și Ioana Năstase [Sursa foto: Facebook]

Ioana Năstase, primele declarații după ce și-a restras cererea de divorț

Deși luna aceasta ar fi trebuit să aibă prima înfățișare în fața magistraților, Ioana și-a retras cererea de divorț.

Se pare că cei doi au ajuns să se înțeleagă mai bine și chiar și-au dat seama că nu pot trăi unul fără celălalt.

Citeste si: Ilie Năstase, primele declarații după ce s-a împăcat cu Ioana Simion: „Am dovedit că...”

„ Am renunțat la divorț. Mi-am retras cererea săptămâna trecută. În aceste trei luni, Ilie mi-a demonstrat că nu trebuie să divorțez. Pentru Ilie a fost o mare surpriză când i-am spus decizia mea.

Vă mai spun că am făcut-o pentru că acest om are nevoie de mine, de ajutorul meu. Este la vârsta la care are nevoie de ajutor și din păcate nu are pe nimeni în preajma lui care sa i-l ofere. Prietenii îți sunt aproape când ți-e bine sau la distracții, însă nimeni nu-l întreabă dacă are nevoie de un doctor sau dacă a mâncat ceva", a declarat Ioana Năstase pentru click.ro.