Ilie Năstase împlinește 77 de ani pe 19 iulie 2023: Imagini de colecție cu marele tenismen român

lie Năstase (n. 19 iulie 1946, București) este un fost jucător profesionist de tenis de câmp și unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai anilor 1970, fiind numărul unu mondial de două ori, în 1972 și 1973.

Din cele 83 de titluri câștigate, numai 58 au fost înregistrate de Asociația Jucătorilor de Tenis Profesioniști (ATP).

Și-a început cariera sportivă de la o vârstă fragedă la C.C.A. (viitorul Club Steaua), rezultatele neîntârziind să apară la scurt timp, obținând titlul de „Campion național” la copii în 1959, juniori în 1962 și seniori doi ani la rând, în 1967 și 1968.

Năstase este cunoscut de public pentru glumele sale din timpul partidelor, dar și pentru tehnica sa de a folosi tactici agresive, de cele mai multe ori de success, drept pentru care a primit și porecla de Nasty („Răutăciosul”) după câteva astfel de apariții.

Ilie Năstase [Sursa foto: Profimedia]

Fostul tenismen a cochetat și cu politica, intrând în scena aceasta în anii ’90, candidând în anul 1996 pentru funcția de primar al capitalei.

Conform revistei „TENNIS Magazine”, în anul 2005 a fost plasat pe locul al 28-lea în lista celor „40 cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani”.

A fost titularizat drept „Cel mai bun sportiv român al anului” de patru ori (1969, 1972, 1973 și 1974). La data de 12 februarie 2008, după 11 ani la cârma Federației Române de Tenis, a demisionat din funcția de președinte al Federației, declarându-se „învins de justiția și presa din România”. Printr-un decret prezidențial din 1 decembrie 2008, Ilie Năstase a fost înaintat în gradul de general-maior (cu 2 stele) la retragerea din Ministerul Apărării.

Ilie Năstase [Sursa foto: Profimedia]

Performanțele tenismenului în turneele de Grand Slam

Ilie Năstase a fost de două ori învingător simplu, la US Open 1972 vs. Arthur Ashe (3-6, 6-3, 6-7, 6-4, 6-3) și la Roland Garros 1973 vs.

(6-3, 6-3, 6-0).

La turneele la dublu a reușit să obțină de trei ori titlul, la Roland Garros 1970, alături de Ion Țiriac vs. Arthur Ashe & Charles Pasarell (6-2, 6-4, 6-3), la Wimbledon 1973, rezultat alături de Jimmy Connors vs. John Cooper & Neale Fraser (3-6, 6-3, 6-4, 8-9(3), 6-1) și la US Open 1975, rezultat alături de același Jimmy Connors vs. Tom Okker & Marty Riessen (6-4, 7-6).

Ilie Năstase [Sursa foto: Profimedia]

Învingător dublu mixt:

Wimbledon 1970 , alături de Rosemary Casals vs. Olga Morozova & Alex Metreveli (6-3, 4-6, 9-7);

, alături de vs. & (6-3, 4-6, 9-7); Wimbledon 1972, alături de Rosemary Casals vs. Evonne Goolagong Cawley & Kim Warwick (6-4, 6-4);

Finalist simplu:

Roland Garros 1971 , vs. Jan Kodes (8-6, 6-2, 2-6, 7-5);

, vs. (8-6, 6-2, 2-6, 7-5); Wimbledon 1972 , vs. Stan Smith (4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5);

, vs. (4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5); Wimbledon 1976, vs. Bjorn Borg (6-4, 6-2, 9-7);

Finalist dublu:

Roland Garros 1966 , alături de Ion Țiriac vs. Clark Graebner & Dennis Ralston (6-3, 6-3, 6-0);

, alături de vs. & (6-3, 6-3, 6-0); Roland Garros 1973, alături de Jimmy Connors vs. John Newcombe & Tom Okker (6-1, 3-6, 6-3, 5-7, 6-4);

Finalist dublu mixt:

U.S. Open 1972, alături de Rosemary Casals vs. Margaret Smith Court & Marty Riessen (6-3, 7-5).

Ilie Năstase [Sursa foto: Profimedia]

Cupa Davis

Nasty a jucat timp de 18 ani în echipa de Cupa Davis a României, acumulând un număr de 146 de partide, din care nu mai puțin de 109 câștigate.

De trei ori a jucat finala Cupei Davis împotriva Statelor Unite alături de nimeni altul decât Ion Țiriac. Din păcate, de fiecare dată au fost învinși, în 1969 la Cleveland (5-0), în 1971 la Charlotte (3-2) și ultima dată, în 1972 la București (2-3).